У Луцьку майже 40 військових взяли участь у фізкультурному фестивалі





Як повідомили в обласному Департаменті культури, молоді та спорту, участь у фестивалі взяли майже 40 військових, пише



Учасники бойових дій змагалися у восьми дисциплінах: вікторина, стрільба з лука, боча, корнхол, дартс, веслування на тренажері, гра "Гол" та спортивна естафета.



"Боротьба за першість виявилася запеклою, адже багато учасників йшли майже на одному рівні. Проте, все ж вдалося визначити призерів у кожному виді програми", — зазначили у Департаменті молоді і спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 грудня у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою серед учасників бойових дій відбувся обласний фізкультурно-оздоровчий фестиваль "Рух для здоров'я".Як повідомили в обласному Департаменті культури, молоді та спорту, участь у фестивалі взяли майже 40 військових, пише Суспільне Учасники бойових дій змагалися у восьми дисциплінах: вікторина, стрільба з лука, боча, корнхол, дартс, веслування на тренажері, гра "Гол" та спортивна естафета."Боротьба за першість виявилася запеклою, адже багато учасників йшли майже на одному рівні. Проте, все ж вдалося визначити призерів у кожному виді програми", — зазначили у Департаменті молоді і спорту.

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