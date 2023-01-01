У Луцьку майже 40 військових взяли участь у фізкультурному фестивалі
Сьогодні, 08:13
9 грудня у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою серед учасників бойових дій відбувся обласний фізкультурно-оздоровчий фестиваль "Рух для здоров'я".
Як повідомили в обласному Департаменті культури, молоді та спорту, участь у фестивалі взяли майже 40 військових, пише Суспільне.
Учасники бойових дій змагалися у восьми дисциплінах: вікторина, стрільба з лука, боча, корнхол, дартс, веслування на тренажері, гра "Гол" та спортивна естафета.
"Боротьба за першість виявилася запеклою, адже багато учасників йшли майже на одному рівні. Проте, все ж вдалося визначити призерів у кожному виді програми", — зазначили у Департаменті молоді і спорту.
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Як повідомили в обласному Департаменті культури, молоді та спорту, участь у фестивалі взяли майже 40 військових, пише Суспільне.
Учасники бойових дій змагалися у восьми дисциплінах: вікторина, стрільба з лука, боча, корнхол, дартс, веслування на тренажері, гра "Гол" та спортивна естафета.
"Боротьба за першість виявилася запеклою, адже багато учасників йшли майже на одному рівні. Проте, все ж вдалося визначити призерів у кожному виді програми", — зазначили у Департаменті молоді і спорту.
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