У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада





Про це в етері «Київ24» повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає



Через пошкодження електромережі в місті повністю зупинили рух електротранспорту. Лікарні працюють на генераторах, а в школах і дитячих садках другий день триває гібридне навчання.



Повноцінно розпочати відновлювальні роботи енергетики поки не можуть через загрозу повторних атак.



Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.



У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.



Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок атаки пошкоджені дві підстанції. Частина міста залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою.Про це в етері «Київ24» повідомив секретар Луцької міської ради, передає Район.Луцьк Через пошкодження електромережі в місті повністю зупинили рух електротранспорту. Лікарні працюють на генераторах, а в школах і дитячих садках другий день триває гібридне навчання.Повноцінно розпочати відновлювальні роботи енергетики поки не можуть через загрозу повторних атак.Нагадаємо, що: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію