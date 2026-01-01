У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Сьогодні, 12:24
У Луцьку внаслідок атаки пошкоджені дві підстанції. Частина міста залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою.
Про це в етері «Київ24» повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає Район.Луцьк.
Через пошкодження електромережі в місті повністю зупинили рух електротранспорту. Лікарні працюють на генераторах, а в школах і дитячих садках другий день триває гібридне навчання.
Повноцінно розпочати відновлювальні роботи енергетики поки не можуть через загрозу повторних атак.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це в етері «Київ24» повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає Район.Луцьк.
Через пошкодження електромережі в місті повністю зупинили рух електротранспорту. Лікарні працюють на генераторах, а в школах і дитячих садках другий день триває гібридне навчання.
Повноцінно розпочати відновлювальні роботи енергетики поки не можуть через загрозу повторних атак.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
Головне фото - ілюстративне.
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