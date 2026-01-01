У Луцьку не працюють котельні та центральні теплові пункти
Сьогодні, 11:36
Через відсутність зовнішнього електропостачання у Луцьку котельні та центральні теплові пункти припинили роботу.
Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
"Подачу гарячої води споживачам буде відновлено після відновлення електропостачання, про що буде повідомлено додатково. Просимо споживачів із розумінням поставитися до ситуації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
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Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».
"Подачу гарячої води споживачам буде відновлено після відновлення електропостачання, про що буде повідомлено додатково. Просимо споживачів із розумінням поставитися до ситуації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
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