Після атаки росіян у Маневичах виникла загроза викиду аміаку: термінове попередження. ОНОВЛЕНО

на Волині через російський обстріл постраждало приватне підприємство. У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, людей просять зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Аміак — небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння.



Вдомо, що внаслідок російського обстрілу Волині



У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ВИКИДУ АМІАКУ НЕОБХІДНО:



Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори.



Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні.

За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря.



Захистити органи дихання спеціальним протигазом або, за його відсутності, вологою тканинною пов'язкою.



Не виходити на вулицю без нагальної потреби. У разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом, дотримуючись вказівок рятувальників.



Якщо потрібно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру.



Особливу увагу приділити безпеці дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.



У разі появи різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі або утруднення дихання негайно залиште небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та зверніться по медичну допомогу.



Телефони екстрених служб:



101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



103 — екстрена медична допомога.



112 — єдина система екстреної допомоги населенню", - нагадують основні правила.



ОНОВЛЕНО станом на 11.44



Голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк повідомив, що загрози викиду аміаку за межі пошкодженого підприємства на цей час не має. Життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах. У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, людей просять зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки.Про це повідомив голова громади"Аміак — небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння.Вдомо, що внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах . Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована.Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори.Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні.За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря.Захистити органи дихання спеціальним протигазом або, за його відсутності, вологою тканинною пов'язкою.Не виходити на вулицю без нагальної потреби. У разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом, дотримуючись вказівок рятувальників.Якщо потрібно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру.Особливу увагу приділити безпеці дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.У разі появи різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі або утруднення дихання негайно залиште небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та зверніться по медичну допомогу.101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій.103 — екстрена медична допомога.112 — єдина система екстреної допомоги населенню", - нагадують основні правила.Голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк повідомив, що загрози викиду аміаку за межі пошкодженого підприємства на цей час не має. Життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує.

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