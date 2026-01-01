Цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі
Сьогодні, 09:10
Через атаку ворожих безпілотників 16 жовтня на Луцьк місто залишилося без електропостачання.
Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
"Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.
Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні.
У Волинській ОВА повідомили, що безперервно нашу область атакували реактивні шахеди.
"Дуже складна ніч. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.
Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома.
У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
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Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
"Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.
Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні.
У Волинській ОВА повідомили, що безперервно нашу область атакували реактивні шахеди.
"Дуже складна ніч. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.
Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома.
У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
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