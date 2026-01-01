Цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі





Про це



"Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.



Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні.



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"Дуже складна ніч. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.



Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.



У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома.



У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через атаку ворожих безпілотників 16 жовтня на Луцьк місто залишилося без електропостачання.Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський."Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.Будьте в безпечних місцях, перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги та стежте за офіційними повідомленнями", - йдеться в повідомленні. Волинській ОВА повідомили, що безперервно нашу область атакували реактивні шахеди."Дуже складна ніч. Близько 20 ворожих цілей було спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.Внаслідок цього станом на 08.00 ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома.У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації

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