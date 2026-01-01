Аварії на Волині: загинув 50-річний водій, двох людей госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:00
Слідчі встановлюють обставини аварій у Володимирському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП сталися 15 жовтня у Володимирському районі. В одній із них загинув 50-річний водій, а його пасажирку госпіталізували. В іншій травмувався 30-річний мотоцикліст.
Так, близько 16 години, у селі Верба 50-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням і вʼїхав у електроопору. Від отриманих травм він загинув на місці події. Пасажирка транспортного засобу, 34-річна жінка, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. Також травмувався ще один пасажир автомобіля.
Інша ДТП трапилася близько 23 години, між населеними пунктами Микуличі - Яковичі. 30-річний водій мотоцикла Viper не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та впав на асфальт. Нині чоловік у реанімації.
За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває встановлення обставин та причин аварій.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП сталися 15 жовтня у Володимирському районі. В одній із них загинув 50-річний водій, а його пасажирку госпіталізували. В іншій травмувався 30-річний мотоцикліст.
Так, близько 16 години, у селі Верба 50-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням і вʼїхав у електроопору. Від отриманих травм він загинув на місці події. Пасажирка транспортного засобу, 34-річна жінка, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. Також травмувався ще один пасажир автомобіля.
Інша ДТП трапилася близько 23 години, між населеними пунктами Микуличі - Яковичі. 30-річний водій мотоцикла Viper не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та впав на асфальт. Нині чоловік у реанімації.
За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває встановлення обставин та причин аварій.
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