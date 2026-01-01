Внаслідок масованої атаки Росії на Волинь є загиблий: що відомо про наслідки обстрілу





Про це Роман Романюк.



"Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного шахеду постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо - без травмованих і загиблих.



Без електропостачання ще 270 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.



Тому в області відновлюємо роботу стаціонарних Пунктів незламності. Відповідальних за функціонування пунктів прошу проконтролювати наявність усього необхідного для населення.



Щодо інших систем забезпечення сталого функціонування області: обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація не проста, але контрольована", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації"Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного шахеду постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо - без травмованих і загиблих.Без електропостачання ще 270 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.Тому в області відновлюємо роботу стаціонарних Пунктів незламності. Відповідальних за функціонування пунктів прошу проконтролювати наявність усього необхідного для населення.Щодо інших систем забезпечення сталого функціонування області: обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація не проста, але контрольована", - йдеться в повідомленні.

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