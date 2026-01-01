Внаслідок масованої атаки Росії на Волинь є загиблий: що відомо про наслідки обстрілу
Сьогодні, 10:59
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного шахеду постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо - без травмованих і загиблих.
Без електропостачання ще 270 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
Тому в області відновлюємо роботу стаціонарних Пунктів незламності. Відповідальних за функціонування пунктів прошу проконтролювати наявність усього необхідного для населення.
Щодо інших систем забезпечення сталого функціонування області: обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація не проста, але контрольована", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Під час ранкових повітряних тривог внаслідок атаки реактивного шахеду постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо - без травмованих і загиблих.
Без електропостачання ще 270 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.
Тому в області відновлюємо роботу стаціонарних Пунктів незламності. Відповідальних за функціонування пунктів прошу проконтролювати наявність усього необхідного для населення.
Щодо інших систем забезпечення сталого функціонування області: обʼєкти критичної інфраструктури працюють на резервних джерелах живлення. Ситуація не проста, але контрольована", - йдеться в повідомленні.
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