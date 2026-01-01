У Луцькому районі через атаку реактивного дрона загорілося приватне підприємство. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Сьогодні вночі, 16 жовтня, у Луцькому районі внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з приватних підприємств.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Ліквідація ускладнювалася загрозами повторних ударів, через, які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Ліквідація ускладнювалася загрозами повторних ударів, через, які вогнеборці були змушені щоразу призупиняти роботу та відходити в безпечні місця.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
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