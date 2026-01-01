Поліція працює на місці атаки ворожого БпЛА в Маневичах

На місці влучання перебувають усі необхідні служби. На жаль, унаслідок атаки загинула людина, є травмовані.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Правоохоронці забезпечують охорону місця події. Слідчо-оперативна група документує наслідки ворожого обстрілу та збирає необхідні докази.Також працюють криміналісти та вибухотехніки, які обстежують територію та проводять інші заходи.Поліцейські продовжують роботу на місці події.Нагадаємо, що: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває