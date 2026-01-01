Поліція працює на місці атаки ворожого БпЛА в Маневичах
Сьогодні, 12:09
На місці влучання перебувають усі необхідні служби. На жаль, унаслідок атаки загинула людина, є травмовані.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці забезпечують охорону місця події. Слідчо-оперативна група документує наслідки ворожого обстрілу та збирає необхідні докази.
Також працюють криміналісти та вибухотехніки, які обстежують територію та проводять інші заходи.
Поліцейські продовжують роботу на місці події.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці забезпечують охорону місця події. Слідчо-оперативна група документує наслідки ворожого обстрілу та збирає необхідні докази.
Також працюють криміналісти та вибухотехніки, які обстежують територію та проводять інші заходи.
Поліцейські продовжують роботу на місці події.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває
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