У Луцьку світлофори працюють лише там, де підключені до резервного живлення





Про це



"Це означає, що на перехрестях може бути складніше пересуватися, тож просимо вас бути особливо уважними.



Ми працюємо у посиленому режимі та збільшуємо кількість екіпажів у місті.



Пам’ятайте: у разі повітряної тривоги не зволікайте, а одразу прямуйте до укриття. Це може врятувати ваше життя", - наголошують патрульні.



Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.



У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.



Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ворожої атаки Луцьк частково знеструмлено. Світлофори працюють лише там, де підключені до резервного живлення.Про це повідомили у патрульній поліції Волині."Це означає, що на перехрестях може бути складніше пересуватися, тож просимо вас бути особливо уважними.Ми працюємо у посиленому режимі та збільшуємо кількість екіпажів у місті.Пам’ятайте: у разі повітряної тривоги не зволікайте, а одразу прямуйте до укриття. Це може врятувати ваше життя", - наголошують патрульні.Нагадаємо, що: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.

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