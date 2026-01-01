У Луцьку світлофори працюють лише там, де підключені до резервного живлення
Сьогодні, 12:37
Унаслідок ворожої атаки Луцьк частково знеструмлено. Світлофори працюють лише там, де підключені до резервного живлення.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
"Це означає, що на перехрестях може бути складніше пересуватися, тож просимо вас бути особливо уважними.
Ми працюємо у посиленому режимі та збільшуємо кількість екіпажів у місті.
Пам’ятайте: у разі повітряної тривоги не зволікайте, а одразу прямуйте до укриття. Це може врятувати ваше життя", - наголошують патрульні.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
"Це означає, що на перехрестях може бути складніше пересуватися, тож просимо вас бути особливо уважними.
Ми працюємо у посиленому режимі та збільшуємо кількість екіпажів у місті.
Пам’ятайте: у разі повітряної тривоги не зволікайте, а одразу прямуйте до укриття. Це може врятувати ваше життя", - наголошують патрульні.
Нагадаємо, що цілу ніч та ранок Волинь атакують реактивні дрони: Луцьк та частина області - без світла, є постраждалі.
У Луцьку тимчасово зупинили рух електротранспорту через пошкодження мережі.
Внаслідок російського обстрілу Волині загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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