У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО

Росія продовжує атакувати Луцьк. Вранці внаслідок чергової ворожої атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На момент прибуття рятувальників вогонь загрожував перекинутися на сусідні гаражі. Рятувальники винесли з охопленого пожежею приміщення газові й кисневі балони та запобігли їх детонації.



Через загрозу повторних ударів гасіння пожежі доводилося кілька разів призупиняти. Наразі горіння локалізоване. Роботи тривають.



Попередньо, без постраждалих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! . Вранці внаслідок чергової ворожої атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На момент прибуття рятувальників вогонь загрожував перекинутися на сусідні гаражі. Рятувальники винесли з охопленого пожежею приміщення газові й кисневі балони та запобігли їх детонації.Через загрозу повторних ударів гасіння пожежі доводилося кілька разів призупиняти. Наразі горіння локалізоване. Роботи тривають.Попередньо, без постраждалих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію