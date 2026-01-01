У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО

У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО
Росія продовжує атакувати Луцьк. Вранці внаслідок чергової ворожої атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На момент прибуття рятувальників вогонь загрожував перекинутися на сусідні гаражі. Рятувальники винесли з охопленого пожежею приміщення газові й кисневі балони та запобігли їх детонації.

Через загрозу повторних ударів гасіння пожежі доводилося кілька разів призупиняти. Наразі горіння локалізоване. Роботи тривають.

Попередньо, без постраждалих.
У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО
У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО
У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО
У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО
У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО
У Луцьку внаслідок обстрілу горів гаражний кооператив. ФОТО

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Теги: Луцьк, обстріл
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