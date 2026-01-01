Світла може не бути 24 години: лучан закликають зробити запаси води

складна ситуація з електропостачанням — постійна подача світла в місті наразі відсутня. Фахівці аналізують наслідки після завершення повітряної тривоги, проте містянам радять бути готовими щонайменше до 24 годин без електроенергії.



Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови, секретар Луцької міськради Андрій Разумовський, пише



За його словами, якщо електропостачання відновлять швидше, це буде чудово, але лучанам варто завчасно підготуватися до можливої тривалої відсутності живлення.



Нагадаємо, що місто кілька днів атакують безпілотники, які запускає Росія.



Водопостачання та водовідведення



Каналізаційна система міста працює у штатному режимі. Воду подають до всіх споживачів, проте наразі вона йде зі зниженим тиском. Через це вище 2–3 поверхів у багатоквартирних будинках води може не бути.



Мешканцям радять звертатися до сусідів з нижніх поверхів або голів ОСББ, які мають облаштувати спеціальні крани для забору води.



Пункти незламності



Лікарні, котельні та комунальні служби, зокрема «Луцькводоканал», працюють від генераторів. Якщо ситуація не стабілізується, у місті розгортатимуть Пункти незламності на базі міських шкіл.



Транспорт, зв’язок і дороги



Електротранспорт у місті тимчасово зупинений до відновлення стабільного енергоживлення. Водіїв закликають бути максимально обережними та уважними на дорогах. Міська влада перебуває на зв’язку з мобільними операторами: вежі зв’язку мають бути забезпечені резервними джерелами живлення для уникнення збоїв.

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