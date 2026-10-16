На Закарпатті священник УПЦ МП розстріляв трьох людей та двох поранив





Про це



Йдеться про 45-річного місцевого (чинного на момент скоєння злочину, за даними поліції, єпархія вже звільнила його -ред.) священнослужителя УПЦ Московського патріархату.



Повідомлення про стрілянину у селищі Вишково Хустського району надійшло близько 16 години 15 жовтня від сільського голови. До нього звернулись місцеві мешканці з тим, що у центральні частині селища чутно постріли.



У межах проведеної спецоперації стрільця було оперативно затримали.



Як встановлено, чоловік йшов вулицею селища та із рушниці стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини відразу на місці загинули двоє чоловіків - 62 та 64-річні місцеві мешканці. Через якийсь час, від отриманого пострілу в груди, у лікарні померла 84-річна потерпіла. Під наглядом медиків перебувають ще двоє потерпілих, стан одного з яких оцінюють як важкий.



Наразі правоохоронці розглядають кілька мотивів, зокрема – побутовий конфлікт.



Того ж дня проведено невідкладні обшуки вдома та в місцевій церкві, де він служив. У котельні на території храму виявлено та вилучено рушницю та пістолет з набоями до них. Також вилучено пакет із наркотиком – попередньо канабісом. Відповідні експертизи мають підтвердити чи саме з цієї зброї були скоєні вбивства.



Як повідомило джерело УП, за попередньою інформацією, чоловік перебував під дією алкоголю та наркотичних речовин, однак остаточно це мають встановити призначені слідством експертизи.



Прокуратура зазначає, що у затриманого відібрано кров, щоб перевірити ступінь алкогольного сп'яніння та ймовірний вміст наркотичних речовин в організмі.



Керівник Хустської окружної прокуратури Іван Деяк повідомив затриманому про підозру в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство двох чи більше осіб (п.1,7 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 - п.1,7 ч.2 ст. 115 КК України).



Вирішується питання про обрання священнику запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про безальтернативне тримання підозрюваного під вартою.



У межах розслідування встановлюються усі фактичні обставини злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці Закарпаття повідомили про підозру 45-річному місцевому священнику, якого затримали напередодні за підозрою вбивстві та замаху на вбивство перехожих.Про це повідомили співрозмовники УП в правоохоронних органах.Йдеться про 45-річного місцевого (чинного на момент скоєння злочину, за даними поліції, єпархія вже звільнила його -ред.) священнослужителя УПЦ Московського патріархату.Повідомлення про стрілянину у селищі Вишково Хустського району надійшло близько 16 години 15 жовтня від сільського голови. До нього звернулись місцеві мешканці з тим, що у центральні частині селища чутно постріли.У межах проведеної спецоперації стрільця було оперативно затримали.Як встановлено, чоловік йшов вулицею селища та із рушниці стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини відразу на місці загинули двоє чоловіків - 62 та 64-річні місцеві мешканці. Через якийсь час, від отриманого пострілу в груди, у лікарні померла 84-річна потерпіла. Під наглядом медиків перебувають ще двоє потерпілих, стан одного з яких оцінюють як важкий.Наразі правоохоронці розглядають кілька мотивів, зокрема – побутовий конфлікт.Того ж дня проведено невідкладні обшуки вдома та в місцевій церкві, де він служив. У котельні на території храму виявлено та вилучено рушницю та пістолет з набоями до них. Також вилучено пакет із наркотиком – попередньо канабісом. Відповідні експертизи мають підтвердити чи саме з цієї зброї були скоєні вбивства.Як повідомило джерело УП, за попередньою інформацією, чоловік перебував під дією алкоголю та наркотичних речовин, однак остаточно це мають встановити призначені слідством експертизи.Прокуратура зазначає, що у затриманого відібрано кров, щоб перевірити ступінь алкогольного сп'яніння та ймовірний вміст наркотичних речовин в організмі.Керівник Хустської окружної прокуратури Іван Деяк повідомив затриманому про підозру в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство двох чи більше осіб (п.1,7 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 - п.1,7 ч.2 ст. 115 КК України).Вирішується питання про обрання священнику запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про безальтернативне тримання підозрюваного під вартою.У межах розслідування встановлюються усі фактичні обставини злочину.

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