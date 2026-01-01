У якому стані травмовані внаслідок атаки російського дрона у Маневичах

У якому стані травмовані внаслідок атаки російського дрона у Маневичах
Унаслідок російської атаки безпілотником на підприємство в Маневичах уранці 16 жовтня до Маневицької багатопрофільної лікарні госпіталізували вісьмох людей. Один із пацієнтів перебуває у тяжкому стані, ще одного після операції готують до переведення в обласний медичний заклад.

Про це директорка лікарні Тетяна Панкрашкіна розповіла журналісту “Нової доби”.

За її словами, один із постраждалих перебуває в хірургічному відділенні з множинними осколковими пораненнями, опіками кистей рук і травматичними ушкодженнями м’яких тканин голови. Інший пацієнт із множинними ураженнями перебуває у тяжкому стані. Після проведеної операції його планують перевести до обласної лікарні.

Ще шестеро людей, переважно жінки, перебувають під наглядом у терапевтичному відділенні. Вони зазнали уражень верхніх дихальних шляхів продуктами горіння, опіків слизових оболонок, забоїв та інших травм м’яких тканин. Переломів і проникаючих ран у цих пацієнтів немає.

Також Тетяна Панкрашкіна спростувала інформацію про те, що одному з постраждалих відірвало ногу. Водночас підтвердила, що чоловік із серйозною травмою лівої ноги, якого прооперували в Маневичах, потребує подальшого лікування в обласному медичному закладі. Він — житель Прилісного.


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Теги: Маневичі, обстріл
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