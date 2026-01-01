Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Шамайла

Шамайло Олександр Васильович, житель села Жиричі, який народився 17 вересня 1987 року.



Про це



"Олександр став на захист України, її свободи та незалежності. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася страшна звістка — 22 листопада 2025 року Захисник загинув.



Його життя обірвалося у боротьбі за мирне майбутнє України, за безпеку рідної землі та кожного з нас.



Ця втрата — невимовний біль для рідних, близьких, друзів і всієї громади. Жодні слова не здатні втамувати біль утрати, але пам’ять про Олександра, його мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.



Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг Захисника", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загинув захисник України, житель села Жиричі, який народився 17 вересня 1987 року.Про це повідомили у Ратнівській громаді."Олександр став на захист України, її свободи та незалежності. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася страшна звістка — 22 листопада 2025 року Захисник загинув.Його життя обірвалося у боротьбі за мирне майбутнє України, за безпеку рідної землі та кожного з нас.Ця втрата — невимовний біль для рідних, близьких, друзів і всієї громади. Жодні слова не здатні втамувати біль утрати, але пам’ять про Олександра, його мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг Захисника", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію