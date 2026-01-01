Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Шамайла
Сьогодні, 15:06
Загинув захисник України Шамайло Олександр Васильович, житель села Жиричі, який народився 17 вересня 1987 року.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Олександр став на захист України, її свободи та незалежності. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася страшна звістка — 22 листопада 2025 року Захисник загинув.
Його життя обірвалося у боротьбі за мирне майбутнє України, за безпеку рідної землі та кожного з нас.
Ця втрата — невимовний біль для рідних, близьких, друзів і всієї громади. Жодні слова не здатні втамувати біль утрати, але пам’ять про Олександра, його мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.
Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг Захисника", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Олександр став на захист України, її свободи та незалежності. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася страшна звістка — 22 листопада 2025 року Захисник загинув.
Його життя обірвалося у боротьбі за мирне майбутнє України, за безпеку рідної землі та кожного з нас.
Ця втрата — невимовний біль для рідних, близьких, друзів і всієї громади. Жодні слова не здатні втамувати біль утрати, але пам’ять про Олександра, його мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.
Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг Захисника", - йдеться в повідомленні.
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