Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Шамайла

Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Шамайла
Загинув захисник України Шамайло Олександр Васильович, житель села Жиричі, який народився 17 вересня 1987 року.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Олександр став на захист України, її свободи та незалежності. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася страшна звістка — 22 листопада 2025 року Захисник загинув.

Його життя обірвалося у боротьбі за мирне майбутнє України, за безпеку рідної землі та кожного з нас.

Ця втрата — невимовний біль для рідних, близьких, друзів і всієї громади. Жодні слова не здатні втамувати біль утрати, але пам’ять про Олександра, його мужність і жертовність назавжди залишаться в наших серцях.

Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг Захисника", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У нас - великий дефіцит Patriot: більшість ракет передають на Близький Схід, - Зеленський
Сьогодні, 16:03
У якому стані травмовані внаслідок атаки російського дрона у Маневичах
Сьогодні, 15:21
Підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Шамайла
Сьогодні, 15:06
КОЛИ ВІДНОВЛЯТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НА ВОЛИНІ
Сьогодні, 14:58
На Закарпатті священник УПЦ МП розстріляв трьох людей та двох поранив
Сьогодні, 14:53
Медіа
відео
1/8