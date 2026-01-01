У нас - великий дефіцит Patriot: більшість ракет передають на Близький Схід, - Зеленський





Про це повідомляє Володимира Зеленського на брифінгу в Брюсселі.



Ракети йдуть на Близький Схід



"Зараз є великий дефіцит. Більшість ракет PAC-2 і PAC-3 уже тривалий час передається на Близький Схід. Це не є якимось секретом", - сказав Зеленський.



"Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3. Але тим не менш ми вдячні за ту кількість ракет, яку можемо отримати через PURL", - додав він.



Зеленський подякував НАТО, європейцям, які це фінансують, адміністрації Білого дому та Сполученим Штатам Америки.



Хто платить і звідки беруть ракети



Частина ракет надходить зі США через програму PURL.



"Ми отримуємо PAC-2 і PAC-3 від Сполучених Штатів Америки через програму PURL. За це платить Європа, тобто це не безкоштовні ракети й не подарунки", - пояснив президент.



"Ми працюємо з Європою та іншими країнами світу й збираємо по 3, 5, 10 ракет. Скільки зможемо узгодити, скільки відповідних ракет зможемо забрати, стільки й доставляємо в Україну, щоб захищати людей", - розповів глава держави.



"Сьогодні ми захищаємо інфраструктуру, передусім енергетику. Ви прекрасно знаєте всі ці виклики", - зазначив Зеленський.



Нагадаємо, про те, що в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, повідомило джерело CNN.



Через це майже всі балістичні ракети під час останнього удару не були перехоплені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні великий дефіцит ракет Patriot, PAC-2 і PAC-3: більшість із них давно йде на Близький Схід.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Українина брифінгу в Брюсселі."Зараз є великий дефіцит. Більшість ракет PAC-2 і PAC-3 уже тривалий час передається на Близький Схід. Це не є якимось секретом", - сказав Зеленський."Ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3. Але тим не менш ми вдячні за ту кількість ракет, яку можемо отримати через PURL", - додав він.Зеленський подякував НАТО, європейцям, які це фінансують, адміністрації Білого дому та Сполученим Штатам Америки.Частина ракет надходить зі США через програму PURL."Ми отримуємо PAC-2 і PAC-3 від Сполучених Штатів Америки через програму PURL. За це платить Європа, тобто це не безкоштовні ракети й не подарунки", - пояснив президент."Ми працюємо з Європою та іншими країнами світу й збираємо по 3, 5, 10 ракет. Скільки зможемо узгодити, скільки відповідних ракет зможемо забрати, стільки й доставляємо в Україну, щоб захищати людей", - розповів глава держави."Сьогодні ми захищаємо інфраструктуру, передусім енергетику. Ви прекрасно знаєте всі ці виклики", - зазначив Зеленський.Нагадаємо, про те, що в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, повідомило джерело CNN.Через це майже всі балістичні ракети під час останнього удару не були перехоплені.

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