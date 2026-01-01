Атака на Волинь: у Луцьку - повторний удар по підприємству, у Ковелі - горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:31
Волинь продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу «Шахед», зокрема реактивних.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"У Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.
У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий.
У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
Детальна інформація - згодом.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
"У Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.
У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий.
У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.
Детальна інформація - згодом.
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