Атака на Волинь: у Луцьку - повторний удар по підприємству, у Ковелі - горять близько 10 вантажівок

Атака на Волинь: у Луцьку - повторний удар по підприємству, у Ковелі - горять близько 10 вантажівок
Волинь продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу «Шахед», зокрема реактивних.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"У Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями.

У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий.

У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал", - зазначив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Детальна інформація - згодом.


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Теги: Волинь, атака, дрони
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