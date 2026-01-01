Підтвердили загибель воїна з Волині Олега Петрука

Підтвердили загибель воїна з Волині Олега Петрука
Офіційно підтверджено загибель нашого земляка, захисника України — Петрука Олега Миколайовича (25.10.1988 р. н.), жителя села Дубечне.

Про це повідомили у Дубечненській громаді.

"​З 18 вересня 2024 року Олег Миколайович вважався зниклим безвісти. До останнього в серцях рідних, близьких та всієї громади жевріла надія на диво, але, на превеликий жаль, найгірші побоювання справдилися. Він віддав найцінніше — своє життя — за свободу, незалежність та мирне майбутнє нашої України.

​Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами. Нехай Господь дасть сил пережити це невимовне горе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання буде повідомлено додатково.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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