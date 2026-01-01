Україна продала газ за кордон вперше за час великої війни
Сьогодні, 19:07
15 жовтня перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).
Про це стало відомо з результатів торгів на біржі, пише Економічна правда.
Ціни продажу становили 69-69,03 євро за МВт-год.
Найбільший обсяг реалізувало ПрАТ "Нафтогазвидобування" – близько 7,78 млн кубометрів. Решту ресурсу продали ТОВ "Нафтогаздія", ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" та ТОВ "Косул". Всі 4 компанії входять до Групи ДТЕК.
Загалом вони продали близько 12,31 млн кубометрів газу.
Довідка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уряд заборонив експортувати газ. Рішення уряду від 7 жовтня 2026 року знову дозволило експорт.
Усі 4 компанії початково виставили ресурс по 87 євро за МВт-год. Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими. Водночас вони були на 19% нижчими за останню зафіксовану ціну на нідерландському хабі TTF – 85,5 євро за МВт-год.
У гривнях ціна реалізованого ресурсу становить близько 37 тис. грн/тис. куб м. За даними ExPro, на українському ринку газ торгується по 19,6 тис. грн/тис. куб м, тобто експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.
Постачання заплановане на кордоні з Польщею з 26 жовтня до 31 грудня. Для всіх лотів передбачена повна передоплата. Постачання відбудеться за умови отримання продавцями відповідних експортних ліцензій у Міністерстві економіки.
Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.
Ліміт продажу на експорт становить 15% від обсягу газу, переданого виробником до ГТС попереднього місяця, а взимку експортувати газ не можна.
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Про це стало відомо з результатів торгів на біржі, пише Економічна правда.
Ціни продажу становили 69-69,03 євро за МВт-год.
Найбільший обсяг реалізувало ПрАТ "Нафтогазвидобування" – близько 7,78 млн кубометрів. Решту ресурсу продали ТОВ "Нафтогаздія", ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" та ТОВ "Косул". Всі 4 компанії входять до Групи ДТЕК.
Загалом вони продали близько 12,31 млн кубометрів газу.
Довідка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уряд заборонив експортувати газ. Рішення уряду від 7 жовтня 2026 року знову дозволило експорт.
Усі 4 компанії початково виставили ресурс по 87 євро за МВт-год. Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими. Водночас вони були на 19% нижчими за останню зафіксовану ціну на нідерландському хабі TTF – 85,5 євро за МВт-год.
У гривнях ціна реалізованого ресурсу становить близько 37 тис. грн/тис. куб м. За даними ExPro, на українському ринку газ торгується по 19,6 тис. грн/тис. куб м, тобто експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.
Постачання заплановане на кордоні з Польщею з 26 жовтня до 31 грудня. Для всіх лотів передбачена повна передоплата. Постачання відбудеться за умови отримання продавцями відповідних експортних ліцензій у Міністерстві економіки.
Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.
Ліміт продажу на експорт становить 15% від обсягу газу, переданого виробником до ГТС попереднього місяця, а взимку експортувати газ не можна.
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