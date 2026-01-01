Україна продала газ за кордон вперше за час великої війни

Україна продала газ за кордон вперше за час великої війни
15 жовтня перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).

Про це стало відомо з результатів торгів на біржі, пише Економічна правда.

Ціни продажу становили 69-69,03 євро за МВт-год.

Найбільший обсяг реалізувало ПрАТ "Нафтогазвидобування" – близько 7,78 млн кубометрів. Решту ресурсу продали ТОВ "Нафтогаздія", ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" та ТОВ "Косул". Всі 4 компанії входять до Групи ДТЕК.

Загалом вони продали близько 12,31 млн кубометрів газу.

Довідка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році уряд заборонив експортувати газ. Рішення уряду від 7 жовтня 2026 року знову дозволило експорт.

Усі 4 компанії початково виставили ресурс по 87 євро за МВт-год. Кінцеві ціни виявилися приблизно на 21% нижчими. Водночас вони були на 19% нижчими за останню зафіксовану ціну на нідерландському хабі TTF – 85,5 євро за МВт-год.

У гривнях ціна реалізованого ресурсу становить близько 37 тис. грн/тис. куб м. За даними ExPro, на українському ринку газ торгується по 19,6 тис. грн/тис. куб м, тобто експортна ціна на 89% перевищила внутрішню.

Постачання заплановане на кордоні з Польщею з 26 жовтня до 31 грудня. Для всіх лотів передбачена повна передоплата. Постачання відбудеться за умови отримання продавцями відповідних експортних ліцензій у Міністерстві економіки.

Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.

Ліміт продажу на експорт становить 15% від обсягу газу, переданого виробником до ГТС попереднього місяця, а взимку експортувати газ не можна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про наслідки російської атаки на Ковель, місцеві ще повідомляють про пошкодження
Сьогодні, 20:36
Які прогнози волинських синоптиків на суботу, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Україна продала газ за кордон вперше за час великої війни
Сьогодні, 19:07
Двоє синів захищають Україну: у Маневичах від російського дрона загинув працівник «Агрофрукт ЛТД» Олександр Деркач
Сьогодні, 18:01
Підтвердили загибель воїна з Волині Олега Петрука
Сьогодні, 17:02
Медіа
відео
1/8