Які прогнози волинських синоптиків на суботу, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 16 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 17 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.
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