Які прогнози волинських синоптиків на суботу, 17 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 17 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 16 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

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