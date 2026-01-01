Які прогнози волинських синоптиків на суботу, 17 жовтня

Які прогнози волинських синоптиків на суботу, 17 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 16 жовтня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 17 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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