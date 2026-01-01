Повідомили про наслідки російської атаки на Ковель, місцеві ще повідомляють про пошкодження

Місто Ковель на Волині оговтується від чергової атаки російських «шахедів». Міська влада збирає повідомлення городян про пошкодження майна.Про це повідомили на сторінці Ковельської міської ради.Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Ковелі пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки — приватні оселі й багатоповерхівки. Екстрені та комунальні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки удару.Мешканців, чиє майно зазнало пошкоджень, просимо повідомити про це на гарячу лінію міського голови за номером 0 800 219 019.Дзвінки безкоштовні як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Лінія працює щодня, зокрема у вихідні, з 8:00 до 20:00.Під час звернення необхідно залишити контактні дані, вказати адресу та описати пошкодження.За повідомленими адресами виїжджатиме спеціальна комісія, яка обстежить пошкоджене майно та зафіксує завдані збитки. На підставі складених актів надалі вирішуватимуть питання щодо відшкодування збитків або надання допомоги.