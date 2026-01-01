Перестало битися серце воїн з Волині Ігоря Касаняка
Сьогодні, 21:17
Відійшов у Вічність ще один воїн, який став на захист Батьківщини у тяжкий для неї час.
Про втрату повідомили в Оваднівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок важкої хвороби 15 жовтня 2026 року відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Леонідович Касаняк, житель села Людмильпіль. Ігор Касаняк народився 27 липня 1990 року. Його життя обірвалося надто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, близьких і всіх, хто його знав", - йдеться у дописі.
У суботу, 17 жовтня 2026 року, громада проведе Ігоря в останню земну дорогу.
Об 11:50 скорботний кортеж вирушить із моргу міста Володимир.
О 12:00 у соборі Різдва Христового міста Володимир відбудеться чин відспівування Захисника.
Після цього скорботний кортеж із воїном «На щиті» вирушить до села Красностав, де на місцевому кладовищі Ігор знайде свій вічний спочинок.
У зв’язку зі смертю військовослужбовця в Оваднівській громаді оголошено триденну жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким
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Про втрату повідомили в Оваднівській громаді.
"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок важкої хвороби 15 жовтня 2026 року відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Леонідович Касаняк, житель села Людмильпіль. Ігор Касаняк народився 27 липня 1990 року. Його життя обірвалося надто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, близьких і всіх, хто його знав", - йдеться у дописі.
У суботу, 17 жовтня 2026 року, громада проведе Ігоря в останню земну дорогу.
Об 11:50 скорботний кортеж вирушить із моргу міста Володимир.
О 12:00 у соборі Різдва Христового міста Володимир відбудеться чин відспівування Захисника.
Після цього скорботний кортеж із воїном «На щиті» вирушить до села Красностав, де на місцевому кладовищі Ігор знайде свій вічний спочинок.
У зв’язку зі смертю військовослужбовця в Оваднівській громаді оголошено триденну жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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