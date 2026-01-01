Перестало битися серце воїн з Волині Ігоря Касаняка

Відійшов у Вічність ще один воїн, який став на захист Батьківщини у тяжкий для неї час.Про втрату повідомили в Оваднівській громаді."З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок важкої хвороби 15 жовтня 2026 року відійшов у вічність військовослужбовець Ігор Леонідович Касаняк, житель села Людмильпіль. Ігор Касаняк народився 27 липня 1990 року. Його життя обірвалося надто рано, залишивши невимовний біль у серцях рідних, близьких і всіх, хто його знав", - йдеться у дописі.У суботу, 17 жовтня 2026 року, громада проведе Ігоря в останню земну дорогу.Об 11:50 скорботний кортеж вирушить із моргу міста Володимир.О 12:00 у соборі Різдва Христового міста Володимир відбудеться чин відспівування Захисника.Після цього скорботний кортеж із воїном «На щиті» вирушить до села Красностав, де на місцевому кладовищі Ігор знайде свій вічний спочинок.У зв’язку зі смертю військовослужбовця в Оваднівській громаді оголошено триденну жалобу.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким