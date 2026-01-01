Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО





Станом на обідню пору 16 жовтня утворювалися невеликі черги: орієнтовно по 20 автомобілів на кількох на автозаправних станціях, передає кореспондентка



Як розповів помічника оператора однієї з АЗС Олександр Біліщук, обмежень у продажу пального немає, а бензину та дизелю в місті достатньо.



«За останні два роки, що я працюю, перший раз таке бачу, що таке робиться. Це пов'язано з тим, що немає електроенергії. На запас беруть. Раніше такого не було такого ажіотажу. Ото останні день-два», — зазначив чоловік.



На автозаправну станції приїхав лучанин, археолог історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Богдан Омельчук, аби поповнити запаси дизелю та бензину для генераторів Луцького замку. Він зазначив, що пальне закінчилося вкрай невчасно.



«Для генераторів для нашого державного історико-культурного заповідника, щоб міг замок функціонувати, працювати в цей складний час. Поповнюємося, беремо 20 літрів дизельного пального і 20 літрів бензину», — сказав чоловік.



Водійка Інна приїхала на АЗС через те, що в її машині вичерпалися запаси дизельного пального. Каже: сьогодні довелося довше стояти в черзі.



«Всі знають прекрасно, яка в нас ситуація. Так не завжди чекаю, як бачите, машин багато. Повний бак заправити — 4 тисячі гривень», — розповіла жінка.



Працівник одного з банків у Луцьку Олександр Рибай приїхав купити пальне для генератора, щоб забезпечити безперебійну роботи установи.



«Це для генератора, для організації. Уже запаси вичерпуються, тому треба поповняти знову. Маємо працювати постійно. — Чи подорожчало пальне сьогодні? — Ніби ні, поки все без змін, як і вчора й позавчора. Думаю, що немає світла в місті, то люди вже набирають», — зазначив чоловік.



Водій Богдан приїхав заправити власний автомобіль.



«Багато машин по заправках. — Скільки ви платите за літр, що ви берете? — Дизель, 102 гривні. — Запаси робите? — Ніколи не роблю запаси. Я думаю, паливо буде», — зазначив чоловік.



Фермер із селища Колки Луцького району Олександр Кушнір приїхав до обласного центру купити дизель для потреб господарства.



«Треба сіяти, тракторець маленький є. Дизель беремо. Цей дешевший — по 102. Вчора черг не було, я вчора був у Луцьку», — розповів волинянин.



Серед тих, хто приїхав зробити запас пального — Юрій із села Прилуцьке Луцького району. Зі слів чоловіка, в попередні дні скупчення автотранспорту не було.



«Тут менше машин було і вирішив тут заправитися, бо не знаєш, що то буде завтра. Це, навіть, слів немає. Якщо потрібно буде виїхати десь. Я буду на Польщу виїздити, так думаю. Забираю сім'ю, тут неможливо уночі спати», — сказав чоловік.



За даними НЕК «Укренерго», тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема в місті Луцьку, мережі живлення якого зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських дронових атак минулої ночі. Станом на 19:00 в місті продовжуються роботи над відновленням стабільного електро- та водопостачання, повідомив секретар Луцькради Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку зі знеструмленням Луцька 16 жовтня через російські атаки безпілотниками в місті виникла потреба поповнювати запаси дизельного пального для генераторів, а також для власних потреб. Люди приїздили з каністрами та бочками.Станом на обідню пору 16 жовтня утворювалися невеликі черги: орієнтовно по 20 автомобілів на кількох на автозаправних станціях, передає кореспондентка Суспільного. Як розповів помічника оператора однієї з АЗС, обмежень у продажу пального немає, а бензину та дизелю в місті достатньо.«За останні два роки, що я працюю, перший раз таке бачу, що таке робиться. Це пов'язано з тим, що немає електроенергії. На запас беруть. Раніше такого не було такого ажіотажу. Ото останні день-два», — зазначив чоловік.На автозаправну станції приїхав лучанин, археолог історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», аби поповнити запаси дизелю та бензину для генераторів Луцького замку. Він зазначив, що пальне закінчилося вкрай невчасно.«Для генераторів для нашого державного історико-культурного заповідника, щоб міг замок функціонувати, працювати в цей складний час. Поповнюємося, беремо 20 літрів дизельного пального і 20 літрів бензину», — сказав чоловік.Водійкаприїхала на АЗС через те, що в її машині вичерпалися запаси дизельного пального. Каже: сьогодні довелося довше стояти в черзі.«Всі знають прекрасно, яка в нас ситуація. Так не завжди чекаю, як бачите, машин багато. Повний бак заправити — 4 тисячі гривень», — розповіла жінка.Працівник одного з банків у Луцькуприїхав купити пальне для генератора, щоб забезпечити безперебійну роботи установи.«Це для генератора, для організації. Уже запаси вичерпуються, тому треба поповняти знову. Маємо працювати постійно. — Чи подорожчало пальне сьогодні? — Ніби ні, поки все без змін, як і вчора й позавчора. Думаю, що немає світла в місті, то люди вже набирають», — зазначив чоловік.Водій Богдан приїхав заправити власний автомобіль.«Багато машин по заправках. — Скільки ви платите за літр, що ви берете? — Дизель, 102 гривні. — Запаси робите? — Ніколи не роблю запаси. Я думаю, паливо буде», — зазначив чоловік.Фермер із селища Колки Луцького районуприїхав до обласного центру купити дизель для потреб господарства.«Треба сіяти, тракторець маленький є. Дизель беремо. Цей дешевший — по 102. Вчора черг не було, я вчора був у Луцьку», — розповів волинянин.Серед тих, хто приїхав зробити запас пального — Юрій із села Прилуцьке Луцького району. Зі слів чоловіка, в попередні дні скупчення автотранспорту не було.«Тут менше машин було і вирішив тут заправитися, бо не знаєш, що то буде завтра. Це, навіть, слів немає. Якщо потрібно буде виїхати десь. Я буду на Польщу виїздити, так думаю. Забираю сім'ю, тут неможливо уночі спати», — сказав чоловік.За даними НЕК «Укренерго», тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема в місті Луцьку, мережі живлення якого зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських дронових атак минулої ночі. Станом на 19:00 в місті продовжуються роботи над відновленням стабільного електро- та водопостачання, повідомив секретар Луцькради

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