Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО
У зв'язку зі знеструмленням Луцька 16 жовтня через російські атаки безпілотниками в місті виникла потреба поповнювати запаси дизельного пального для генераторів, а також для власних потреб. Люди приїздили з каністрами та бочками.

Станом на обідню пору 16 жовтня утворювалися невеликі черги: орієнтовно по 20 автомобілів на кількох на автозаправних станціях, передає кореспондентка Суспільного.

Як розповів помічника оператора однієї з АЗС Олександр Біліщук, обмежень у продажу пального немає, а бензину та дизелю в місті достатньо.

«За останні два роки, що я працюю, перший раз таке бачу, що таке робиться. Це пов'язано з тим, що немає електроенергії. На запас беруть. Раніше такого не було такого ажіотажу. Ото останні день-два», — зазначив чоловік.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

На автозаправну станції приїхав лучанин, археолог історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» Богдан Омельчук, аби поповнити запаси дизелю та бензину для генераторів Луцького замку. Він зазначив, що пальне закінчилося вкрай невчасно.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

«Для генераторів для нашого державного історико-культурного заповідника, щоб міг замок функціонувати, працювати в цей складний час. Поповнюємося, беремо 20 літрів дизельного пального і 20 літрів бензину», — сказав чоловік.

Водійка Інна приїхала на АЗС через те, що в її машині вичерпалися запаси дизельного пального. Каже: сьогодні довелося довше стояти в черзі.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

«Всі знають прекрасно, яка в нас ситуація. Так не завжди чекаю, як бачите, машин багато. Повний бак заправити — 4 тисячі гривень», — розповіла жінка.

Працівник одного з банків у Луцьку Олександр Рибай приїхав купити пальне для генератора, щоб забезпечити безперебійну роботи установи.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

«Це для генератора, для організації. Уже запаси вичерпуються, тому треба поповняти знову. Маємо працювати постійно. — Чи подорожчало пальне сьогодні? — Ніби ні, поки все без змін, як і вчора й позавчора. Думаю, що немає світла в місті, то люди вже набирають», — зазначив чоловік.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

Водій Богдан приїхав заправити власний автомобіль.

«Багато машин по заправках. — Скільки ви платите за літр, що ви берете? — Дизель, 102 гривні. — Запаси робите? — Ніколи не роблю запаси. Я думаю, паливо буде», — зазначив чоловік.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

Фермер із селища Колки Луцького району Олександр Кушнір приїхав до обласного центру купити дизель для потреб господарства.

«Треба сіяти, тракторець маленький є. Дизель беремо. Цей дешевший — по 102. Вчора черг не було, я вчора був у Луцьку», — розповів волинянин.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

Серед тих, хто приїхав зробити запас пального — Юрій із села Прилуцьке Луцького району. Зі слів чоловіка, в попередні дні скупчення автотранспорту не було.

«Тут менше машин було і вирішив тут заправитися, бо не знаєш, що то буде завтра. Це, навіть, слів немає. Якщо потрібно буде виїхати десь. Я буду на Польщу виїздити, так думаю. Забираю сім'ю, тут неможливо уночі спати», — сказав чоловік.
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО

За даними НЕК «Укренерго», тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема в місті Луцьку, мережі живлення якого зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російських дронових атак минулої ночі. Станом на 19:00 в місті продовжуються роботи над відновленням стабільного електро- та водопостачання, повідомив секретар Луцькради Андрій Разумовський.


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Теги: Волинь, Луцьк, АЗС, дизель, черги
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