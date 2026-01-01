Підтвердили загибель на війні ексгравця «Волині» і «Динамо» Романа Максимюка

Підтвердили загибель на війні ексгравця «Волині» і «Динамо» Романа Максимюка
Луцька громада і спортивна спільнота Волині та всієї України зазнали ще однієї втрати. Підтвердили загибель на війні ексфотбуліста Романа Максимюка.

Про це повідомляють у футбольному клубі "ЛСТМ", посилаючись на дружину футболіста і воїна.

"Ексфутболіст збірної України Роман Максимюк, який тренував ЛСТМ, загинув на війні з Росією. Про це повідомила дружина спортсмена, Віра Максимюк на своїй сторінці в соціальних мережах…" - йдеться у дописі.

Роман Максимюк добровільно долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року. Обороняв Україну ексфутболіст у складі 25-ї Січеславської повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ…

Востаннє на зв'язок Роман Максимюк виходив 30 січня 2025 року. Після цього контакт з ним обірвався. Ідентифікувати футболіста вдалося завдяки аналізу ДНК, який і підтвердив загибель Максимюка…

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким і знайомим загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Роман Максимюк, загибель, втрата, Луцьк, війна, ДНК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили загибель на війні ексгравця «Волині» і «Динамо» Романа Максимюка
Сьогодні, 23:15
На Волині через можливий блекаут чергуватимуть додаткові наряди поліції
Сьогодні, 22:39
Черги з каністрами та бочками: що відбувається на заправках Луцька після атак БпЛА. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Перестало битися серце воїн з Волині Ігоря Касаняка
Сьогодні, 21:17
Повідомили про наслідки російської атаки на Ковель, місцеві ще повідомляють про пошкодження
Сьогодні, 20:36
Медіа
відео
1/8