Підтвердили загибель на війні ексгравця «Волині» і «Динамо» Романа Максимюка

Луцька громада і спортивна спільнота Волині та всієї України зазнали ще однієї втрати. Підтвердили загибель на війні ексфотбулістаПро це повідомляють у футбольному клубі "ЛСТМ", посилаючись на дружину футболіста і воїна."Ексфутболіст збірної України Роман Максимюк, який тренував ЛСТМ, загинув на війні з Росією. Про це повідомила дружина спортсмена, Віра Максимюк на своїй сторінці в соціальних мережах…" - йдеться у дописі.Роман Максимюк добровільно долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року. Обороняв Україну ексфутболіст у складі 25-ї Січеславської повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ…Востаннє на зв'язок. Після цього контакт з ним обірвався. Ідентифікувати футболіста вдалося завдяки аналізу ДНК, який і підтвердив загибель Максимюка…Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким і знайомим загиблого Героя.