Підтвердили загибель на війні ексгравця «Волині» і «Динамо» Романа Максимюка
Сьогодні, 23:15
Луцька громада і спортивна спільнота Волині та всієї України зазнали ще однієї втрати. Підтвердили загибель на війні ексфотбуліста Романа Максимюка.
Про це повідомляють у футбольному клубі "ЛСТМ", посилаючись на дружину футболіста і воїна.
"Ексфутболіст збірної України Роман Максимюк, який тренував ЛСТМ, загинув на війні з Росією. Про це повідомила дружина спортсмена, Віра Максимюк на своїй сторінці в соціальних мережах…" - йдеться у дописі.
Роман Максимюк добровільно долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року. Обороняв Україну ексфутболіст у складі 25-ї Січеславської повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ…
Востаннє на зв'язок Роман Максимюк виходив 30 січня 2025 року. Після цього контакт з ним обірвався. Ідентифікувати футболіста вдалося завдяки аналізу ДНК, який і підтвердив загибель Максимюка…
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким і знайомим загиблого Героя.
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Про це повідомляють у футбольному клубі "ЛСТМ", посилаючись на дружину футболіста і воїна.
"Ексфутболіст збірної України Роман Максимюк, який тренував ЛСТМ, загинув на війні з Росією. Про це повідомила дружина спортсмена, Віра Максимюк на своїй сторінці в соціальних мережах…" - йдеться у дописі.
Роман Максимюк добровільно долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року. Обороняв Україну ексфутболіст у складі 25-ї Січеславської повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ…
Востаннє на зв'язок Роман Максимюк виходив 30 січня 2025 року. Після цього контакт з ним обірвався. Ідентифікувати футболіста вдалося завдяки аналізу ДНК, який і підтвердив загибель Максимюка…
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким і знайомим загиблого Героя.
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