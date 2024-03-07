Намагалися вийти з оточення: ексгравець збірної України та «Волині» зник безвісти на фронті
Сьогодні, 13:21
Стало відомо, що на фронті зник безвісти колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра, Волині та збірної України Роман Максимюк, який восени 2022 року став добровольцем і захищав Батьківщину.
Про це повідомляє "Чемпіон".
Востаннє ексфутболіст був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку. До цього вони спілкувались майже щодня, тож ця пауза була дуже важкою для Віри.
Дружина Максимюка контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових. Ще в понеділок Віра отримала запевнення, що чоловік продовжує виконувати свій військовий обов’язок, підрозділ веде важкі бої і з ним немає зв’язку.
Але трохи згодом, схоже, що Романа було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Вчора до Віри прийшло сповіщення з військкомату прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення людини. Паралельно їх донька Даша, який за місяць виповниться 18 років, здала аналізи ДНК.
За інформацією Чемпіона, підрозділ Максимюка зараз робить спроби вийти з оточення.
Уродженець села Битків на Івано-Франковщині Роман Максимюк в 1998-99 роках грав за пітерський Зеніт, з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі Роман виступав за київське Динамо, Дніпро, Волинь та Чорноморець, зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар’єри жив у Луцьку.
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Про це повідомляє "Чемпіон".
Востаннє ексфутболіст був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку. До цього вони спілкувались майже щодня, тож ця пауза була дуже важкою для Віри.
Дружина Максимюка контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових. Ще в понеділок Віра отримала запевнення, що чоловік продовжує виконувати свій військовий обов’язок, підрозділ веде важкі бої і з ним немає зв’язку.
Але трохи згодом, схоже, що Романа було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Вчора до Віри прийшло сповіщення з військкомату прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення людини. Паралельно їх донька Даша, який за місяць виповниться 18 років, здала аналізи ДНК.
За інформацією Чемпіона, підрозділ Максимюка зараз робить спроби вийти з оточення.
Уродженець села Битків на Івано-Франковщині Роман Максимюк в 1998-99 роках грав за пітерський Зеніт, з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі Роман виступав за київське Динамо, Дніпро, Волинь та Чорноморець, зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар’єри жив у Луцьку.
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