Намагалися вийти з оточення: ексгравець збірної України та «Волині» зник безвісти на фронті

Намагалися вийти з оточення: ексгравець збірної України та «Волині» зник безвісти на фронті
Стало відомо, що на фронті зник безвісти колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра, Волині та збірної України Роман Максимюк, який восени 2022 року став добровольцем і захищав Батьківщину.

Про це повідомляє "Чемпіон".

Востаннє ексфутболіст був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку. До цього вони спілкувались майже щодня, тож ця пауза була дуже важкою для Віри.

Дружина Максимюка контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових. Ще в понеділок Віра отримала запевнення, що чоловік продовжує виконувати свій військовий обов’язок, підрозділ веде важкі бої і з ним немає зв’язку.

Але трохи згодом, схоже, що Романа було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Вчора до Віри прийшло сповіщення з військкомату прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення людини. Паралельно їх донька Даша, який за місяць виповниться 18 років, здала аналізи ДНК.

За інформацією Чемпіона, підрозділ Максимюка зараз робить спроби вийти з оточення.

Уродженець села Битків на Івано-Франковщині Роман Максимюк в 1998-99 роках грав за пітерський Зеніт, з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі Роман виступав за київське Динамо, Дніпро, Волинь та Чорноморець, зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар’єри жив у Луцьку.

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Теги: Роман Максимюк, футбол, Волинь, війна
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