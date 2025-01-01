На Волині горів будинок

На Волині горів будинок
16 березня о 03:04 на пункт зв’язку служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Млинове Ковельського району.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

На місце події оперативно прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини сел. Ратне та місцева пожежна охорона сіл Млинове та Самари.

Завдяки злагодженим діям рятувальників о 03:56 пожежу локалізовано, а о 04:15 – ліквідовано. Загалом на гасіння рятувальники подали 3 водяних ствола. Потерпілих немає.

Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь
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