На Волині горів будинок

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16 березня о 03:04 на пункт зв’язку служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Млинове Ковельського району.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
На місце події оперативно прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини сел. Ратне та місцева пожежна охорона сіл Млинове та Самари.
Завдяки злагодженим діям рятувальників о 03:56 пожежу локалізовано, а о 04:15 – ліквідовано. Загалом на гасіння рятувальники подали 3 водяних ствола. Потерпілих немає.
Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
На місце події оперативно прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини сел. Ратне та місцева пожежна охорона сіл Млинове та Самари.
Завдяки злагодженим діям рятувальників о 03:56 пожежу локалізовано, а о 04:15 – ліквідовано. Загалом на гасіння рятувальники подали 3 водяних ствола. Потерпілих немає.
Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі.
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