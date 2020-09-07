У волинському місті хочуть реконструювати прибережну зону за 7 мільйонів





Виконавчий комітет Ковельської міської ради оголосив тендер для пошуку підрядника. Очікувана вартість робіт становить понад сім мільйонів гривень, - повідомляє



Відзначимо, що роботи проведуть за грантові кошти в рамках реалізації спільного екологічного проєкту з польською гміною Ленчна «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» в межах Програми Interreg NEXT PL-UA 2021-2027. У рамках цього проєкту заплановані також реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та облаштування набережної в парку імені Тараса Шевченка.



Акцент у сквері біля Транскордонного центру діалогу культур у Ковелі, своєю чергою, буде зроблено на озелененні.



Як вказано в супровідній документації, там передбачено облаштування, зокрема, майданчика для велостанцій, тематичних зон для спілкування та відпочинку, спортивних ігрових майданчиків, виконання берегоукріплення схилу річки, влаштування паркової пішохідної доріжки, встановлення зовнішнього освітлення та відеоспостереження, монтаж сучасних енергозберігальних світлодіодних світильників, встановлення паркових лав, урн для сміття, висадку дерев, кущів, створення стендів з інформацією про напрямки руху, історичні та туристичні дані.



Усі роботи біля Транскордонного центру діалогу культур у Ковелі мають завершити до 10 грудня 2026 року. Гарантійний термін становитиме 10 років.



Нагадаємо, в Луцьку облаштують сучасний лугопарк уздовж річки Стир – на території від мосту на вулиці Ковельській до мосту на вулиці Шевченка. Створення парку стане можливим за грантові кошти завдяки реалізації міжнародного проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прибережні зони річки Турії в Ковелі планують реконструювати. Роботи мають провести з правого та лівого берегів уздовж Транскордонного центру діалогу культур імені Гетьманів Ружинських на вулиці Сагайдачного, 5в.Виконавчий комітет Ковельської міської ради оголосив тендер для пошуку підрядника. Очікувана вартість робіт становить понад сім мільйонів гривень, - повідомляє ІА Волинські новини Відзначимо, що роботи проведуть за грантові кошти в рамках реалізації спільного екологічного проєкту з польською гміною Ленчна «Співпраця на користь клімату – розвиток зеленої інфраструктури в Ленчні та Ковелі» в межах Програми Interreg NEXT PL-UA 2021-2027. У рамках цього проєкту заплановані також реконструкції парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та облаштування набережної в парку імені Тараса Шевченка.Акцент у сквері біля Транскордонного центру діалогу культур у Ковелі, своєю чергою, буде зроблено на озелененні.Як вказано в супровідній документації, там передбачено облаштування, зокрема, майданчика для велостанцій, тематичних зон для спілкування та відпочинку, спортивних ігрових майданчиків, виконання берегоукріплення схилу річки, влаштування паркової пішохідної доріжки, встановлення зовнішнього освітлення та відеоспостереження, монтаж сучасних енергозберігальних світлодіодних світильників, встановлення паркових лав, урн для сміття, висадку дерев, кущів, створення стендів з інформацією про напрямки руху, історичні та туристичні дані.Усі роботи біля Транскордонного центру діалогу культур у Ковелі мають завершити до 10 грудня 2026 року. Гарантійний термін становитиме 10 років.Нагадаємо, в Луцьку облаштують сучасний лугопарк уздовж річки Стир – на території від мосту на вулиці Ковельській до мосту на вулиці Шевченка. Створення парку стане можливим за грантові кошти завдяки реалізації міжнародного проєкту «Дике життя у великому місті: захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешуві».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію