За добу українські воїни знищили понад 1400 окупантів, 78 артсистем, 10 танків і 20 ББМ
Сьогодні, 10:26
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1400 російьких окупантів а також певну кількість військової техніки противника.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб,
танків ‒ 10325 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,
артилерійських систем – 24561 (+78) од,
РСЗВ / MLRS – 1317 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1104 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180),
крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од,
спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб,
танків ‒ 10325 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,
артилерійських систем – 24561 (+78) од,
РСЗВ / MLRS – 1317 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1104 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180),
крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од,
спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)
Дані уточнюються.
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