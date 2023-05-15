За добу українські воїни знищили понад 1400 окупантів, 78 артсистем, 10 танків і 20 ББМ





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб,

танків ‒ 10325 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,

артилерійських систем – 24561 (+78) од,

РСЗВ / MLRS – 1317 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1104 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од,

спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1400 російьких окупантів а також певну кількість військової техніки противника.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб,танків ‒ 10325 (+10) од,бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,артилерійських систем – 24561 (+78) од,РСЗВ / MLRS – 1317 (+2) од,засоби ППО ‒ 1104 (+1) од,літаків – 370 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180),крилаті ракети ‒ 3121 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од,спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)Дані уточнюються.

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