За добу українські воїни знищили понад 1400 окупантів, 78 артсистем, 10 танків і 20 ББМ

За добу українські воїни знищили понад 1400 окупантів, 78 артсистем, 10 танків і 20 ББМ
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. Протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1400 російьких окупантів а також певну кількість військової техніки противника.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 894240 (+1400) осіб,
танків ‒ 10325 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 21478 (+20) од,
артилерійських систем – 24561 (+78) од,
РСЗВ / MLRS – 1317 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1104 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180),
крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113) од,
спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, втрати окупантів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті хочуть реконструювати прибережну зону за 7 мільйонів
Сьогодні, 11:07
За добу українські воїни знищили понад 1400 окупантів, 78 артсистем, 10 танків і 20 ББМ
Сьогодні, 10:26
За добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:45
На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Кошман
Сьогодні, 09:00
Як облаштувалася у Луцьку прийомна родина з 10 дітьми з Запоріжжя. ВІДЕО
Сьогодні, 08:03
Схожі новини
Втрати росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів Втрати росії у війні сягнули понад 199 тисяч солдатів
15 травень, 2023, 08:55
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
14 березень, 2022, 10:06
Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни
05 березень, 2022, 09:43
Російська армія втратила за добу в Україні ще понад 1100 окупантів Російська армія втратила за добу в Україні ще понад 1100 окупантів
15 березень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті хочуть реконструювати прибережну зону за 7 мільйонів
Сьогодні, 11:07
 0
За добу українські воїни знищили понад 1400 окупантів, 78 артсистем, 10 танків і 20 ББМ
Сьогодні, 10:26
 0
За добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:45
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Кошман
Сьогодні, 09:00
 0
Як облаштувалася у Луцьку прийомна родина з 10 дітьми з Запоріжжя. ВІДЕО
Сьогодні, 08:03
 0
Медіа
відео
1/8