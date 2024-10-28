На Донеччині загинув воїн з Волині Сергій Кошман

На жаль, потік жахливих звісток з війни не припиняється. Волинь та Володимирська громада знову у скорботі.Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка."1 березня, обороняючи Донеччину, під час штурмових дій противника загинув мешканець міста сержант, 7.10.1985 року народження. Воїн до останнього подиху був вірний присязі щодо захисту України. Герой поліг за кожного з нас", - написав міський голова.Про час і місце його похорону повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.