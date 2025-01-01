Як облаштувалася у Луцьку прийомна родина з 10 дітьми з Запоріжжя. ВІДЕО

Як облаштувалася у Луцьку прийомна родина з 10 дітьми з Запоріжжя. ВІДЕО
У Луцьку у спеціально збудованому будинку майже рік проживає прийомна родина Моісеєнків із Запорізької області. Їхнє рідне місто Вільнянськ зараз окуповане, а житло зруйноване.

Родина на вихованні має 10 дітей з дитячих будинків та інтернатів Запорізької області, розповів Суспільному батько Олександр. З його слів, найменшому – 5 років, найстаршому – 22.

"Бути кожному і психологом, і вчителем, і мамою, і татом"

Перших прийомних дітей подружжя Моісеєнків взяло у 2014 році. З того часу виховало 17 дітей з Запорізької області, яких брали на виховання з дитячих будинків, інтернатів і притулків.

"За час війни наша сім'я поповнилася дев'ятьма дітками. Тільки за минулий рік до нас зайшло семеро, — говорить мама Ірина. — У кожного з них свої життєві історії — важкі та болючі. Але намагаємося з ними справлятися: бути кожному і психологом, і вчителем, і мамою, і татом".

"Можливо, якби відразу звалилося на голову 17 дітей, то було б нереально. Але коли вони приходять...Я їх просто читаю. Я бачу, хто з них що потребує, куди треба звернути увагу", — каже батько Олександр.

"10 сімей його дивилися і ніхто не хотів взяти"

55-річний Олександр та 53-річна Ірина — родом з Запоріжжя. У 2010 році сім’я Моісеєнків, яка виховувала двох рідних доньок, втратила третю дитину. Після цього, кажуть, ухвалили рішення взяти у сім’ю прийомних дітей.

"Якось виникла ідея обігріти хоч одну-двоє діток. Але потім так якось вийшло, що їх стало не один і не двоє. Першими дітками, які зайшли до нас до нас в сім'ю, був Вітя і Діма", — каже Ірина Моісеєнко.

Діму, якому на той час було рік і 9 місяців, сім'я взяла в дитячому будинку. Зі слів батька Олександра, хлопчик не розмовляв та не ходив:

"Тяжкий був. Але дружина взяла його на руки, пригорнула і сказала: ми його беремо. Служба здивувалася, бо 10 сімей його дивились, ніхто не хотів взяти. В нього — ураження головного мозку, він довго в реанімації був. Його батьки покинули взимку в підвалі".

У 2015 році родина отримала статус дитячого будинку сімейного типу. Головне у вихованні, кажуть Ірина та Олександр, — любов, увага та турбота.

"Намагаємося всім приділити увагу і любов, — говорить мама Ірина. — В мене дуже гарні помічники. Дівчата старші завжди допомагають. Я їм дуже вдячна. Хлопці теж допомагають, в основному, татові".

"Я завжди говорю: дітям, скільки ти їм не розказуй про щось, вони будуть робити саме так, як ти вчиняєш", — каже Олександр Моісеєнко.
Найстарший прийомний син служить в ЗСУ за контрактом
22-річний Микола — найстарший син. У сім’ї Моісеєнків хлопець прожив шість років. Торік звільнився з хімічного підприємства на Запоріжжі й пішов у Збройні Сили служити за контрактом. Зараз приїхав у відпустку до родини.

"Торік 9 липня підписав контракт з 32 окремою артилерійською бригадою морської піхоти, я матрос, — каже військовослужбовець Микола. — Сім'я багато для мене значить. Дуже вдячний батькам, що зараз спілкуємось і маємо такі гарні відносини".

Зі слів голови сімейства Олександра, син Микола служити пішов добровільно, а батькам про своє рішення повідомив, коли уже відправлявся в частину.

"Ми його підтримуємо. Хоча не дуже легке для мене його рішення. Він вийшов з пекла, пережив багато чого хлопець. Хвилюємося за нього кожну хвилину", — говорить батько Олександр.

"Люди дуже гарно прийняли нас"

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Моісеєнкам пропонували виїхати у Канаду, але подружжя з прийомними дітьми обрало Волинь.

"До нас у місто Вільнянськ кожної ночі прилітало шість С-300, — пригадує Олександр. Моісеєнко. — Ми перший раз виїхали саме тому, що в Дімки загинув товариш, в його будинок прилетіло".

Зі слів Олександра, через обставини родина змушена була повернутися додому. Потім сім’я 7 місяців проживала на Львівщині. Коли Фундація Олени Зеленської запропонувала збудувати будинок, родина Моісеєнків містом для проживання вибрала Луцьк.

З поселенням, розказує батько сімейства, допомагала обласна служба у справах дітей:

"Люди дуже гарно прийняли нас. Тому і погодили на Волині будівництво. Подобається. Звичайно, що діти дуже довгий час додому хотіли. Але оце може з місяць вже переломилися. Кажуть: ні, будемо тут жити, нікуди не їдемо".

Діти навчаються онлайн у Запорізькій школі. З наступного навчального року подружжя планує, аби вони вчилися в луцькій школі.

Все життя Олександр Моісеєнко працював водієм автобуса. Зараз батько багатодітної родини шукає варіанти працевлаштування.

"Воно ж війна, далеко не заглядаєш. Намагаюся дати раду всім. Тому мрії такі: щоб усі живі, здорові були. Насправді живеш їхнім життям, не стільки своїм", — каже голова сімейства.

На Волині, за словами начальниці обласної служби у справах дітей Алли Онищук, діє 43 дитячих будинки сімейного типу та 60 прийомних сімей, в яких виховують 389 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як облаштувалася у Луцьку прийомна родина з 10 дітьми з Запоріжжя. ВІДЕО
Сьогодні, 08:03
Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями
Сьогодні, 06:08
Адміністрація Трампа скасувала фінансування всієї мережі «Радіо Свобода»
Сьогодні, 04:31
У Чернігові шахед влучив у пʼятиповерхівку
Сьогодні, 02:00
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук Від тяжкої хвороби помер воїн з Волині Микола Філончук
15 березень, 21:16
Як троє ветеранів війни на Волині ремонтують авто побратимам. ВІДЕО Як троє ветеранів війни на Волині ремонтують авто побратимам. ВІДЕО
14 березень, 15:06
Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Павлу Копильцю Звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Павлу Копильцю
14 березень, 14:05
У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією У Луцьку попрощалися з Героєм Святославом Каразією
13 березень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як облаштувалася у Луцьку прийомна родина з 10 дітьми з Запоріжжя. ВІДЕО
Сьогодні, 08:03
 0
Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями
Сьогодні, 06:08
 0
Адміністрація Трампа скасувала фінансування всієї мережі «Радіо Свобода»
Сьогодні, 04:31
 0
У Чернігові шахед влучив у пʼятиповерхівку
Сьогодні, 02:00
 0
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8