Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями
Сьогодні, 06:08
Локацію для відпочинку та підзарядки пристроїв створили біля корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Про це пише misto.media.
Близько місяця тому 12 лавок встановили поблизу корпусів за адресою Винниченка, 30. Там можна заряджати гаджети, оскільки вуличні меблі обладнані сонячними панелями та акумуляторами. На кожній лавці є 4 USB-виходи.
Відкриті торги про закупівлю оголосили у жовтні минулого року, повідомив у коментарі misto.media в. о. ректора ВНУ Анатолій Цьось.
Переможцем тендеру стало ТзОВ «Спеціалізовані Енергетичні Технології». На лавки університет витратив 462 тис. грн.
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Про це пише misto.media.
Близько місяця тому 12 лавок встановили поблизу корпусів за адресою Винниченка, 30. Там можна заряджати гаджети, оскільки вуличні меблі обладнані сонячними панелями та акумуляторами. На кожній лавці є 4 USB-виходи.
Відкриті торги про закупівлю оголосили у жовтні минулого року, повідомив у коментарі misto.media в. о. ректора ВНУ Анатолій Цьось.
Переможцем тендеру стало ТзОВ «Спеціалізовані Енергетичні Технології». На лавки університет витратив 462 тис. грн.
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