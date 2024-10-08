Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями

Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями
Локацію для відпочинку та підзарядки пристроїв створили біля корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це пише misto.media.

Близько місяця тому 12 лавок встановили поблизу корпусів за адресою Винниченка, 30. Там можна заряджати гаджети, оскільки вуличні меблі обладнані сонячними панелями та акумуляторами. На кожній лавці є 4 USB-виходи.

Відкриті торги про закупівлю оголосили у жовтні минулого року, повідомив у коментарі misto.media в. о. ректора ВНУ Анатолій Цьось.

Переможцем тендеру стало ТзОВ «Спеціалізовані Енергетичні Технології». На лавки університет витратив 462 тис. грн.

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Теги: Луцьк, лавочки, сонячні панелі
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