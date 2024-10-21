Аеропорт у Львові може запрацювати невдовзі
Сьогодні, 11:49
У разі оптимістичного сценарію, один з аеропортів України вже готовий відновити свою роботу до кінця весни. Мовиться про летовище, що розтошоване у Львові.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова гендиректорки міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяни Романовської у коментарі "Високому замку".
Тетяна Романовська розповіла, що 5 – 7 авіакомпаній готові працювати у Львові впродовж місяця після запуску термінала, як символ міцної солідарності з Україною. Аеропорт може запрацювати у квітні – травні цього року.
Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова,
– розповіла гендиректорка аеропорту.
Вона також наголосила, що чартерні рейси, швидше за все, буде намагатися повернути авіакомпанія Sky Up, адже в них гарна мережа маршрутів у Європі. Компанія готова виконувати ті самі маршрути зі Львова або з іншого українського міста.
"Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж 3 – 4 днів приїжджають до нас працювати", – зазначила Романовська.
Серед інших ймовірних дат відкриття неба – літо. Тетяна Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються з хабів у Польщі та ЄС, бо це буде зручніше та значно дешевше.
Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре,
– наголосила гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів".
Водночас, за її словами, також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.
До слова, раніше міський голова Львова Андрій Садовий стверджував, що у 2025 році в Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів. За словами львівського мера, для цього є всі необхідні технічні можливості, однак потрібне політичне рішення.
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Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова гендиректорки міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяни Романовської у коментарі "Високому замку".
Тетяна Романовська розповіла, що 5 – 7 авіакомпаній готові працювати у Львові впродовж місяця після запуску термінала, як символ міцної солідарності з Україною. Аеропорт може запрацювати у квітні – травні цього року.
Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова,
– розповіла гендиректорка аеропорту.
Вона також наголосила, що чартерні рейси, швидше за все, буде намагатися повернути авіакомпанія Sky Up, адже в них гарна мережа маршрутів у Європі. Компанія готова виконувати ті самі маршрути зі Львова або з іншого українського міста.
"Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж 3 – 4 днів приїжджають до нас працювати", – зазначила Романовська.
Серед інших ймовірних дат відкриття неба – літо. Тетяна Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються з хабів у Польщі та ЄС, бо це буде зручніше та значно дешевше.
Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре,
– наголосила гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів".
Водночас, за її словами, також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.
До слова, раніше міський голова Львова Андрій Садовий стверджував, що у 2025 році в Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів. За словами львівського мера, для цього є всі необхідні технічні можливості, однак потрібне політичне рішення.
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