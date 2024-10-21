Аеропорт у Львові може запрацювати невдовзі





Про це повідомляєТетяни Романовської у коментарі "Високому замку".



Тетяна Романовська розповіла, що 5 – 7 авіакомпаній готові працювати у Львові впродовж місяця після запуску термінала, як символ міцної солідарності з Україною. Аеропорт може запрацювати у квітні – травні цього року.



Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова,

– розповіла гендиректорка аеропорту.



Вона також наголосила, що чартерні рейси, швидше за все, буде намагатися повернути авіакомпанія Sky Up, адже в них гарна мережа маршрутів у Європі. Компанія готова виконувати ті самі маршрути зі Львова або з іншого українського міста.



"Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж 3 – 4 днів приїжджають до нас працювати", – зазначила Романовська.



Серед інших ймовірних дат відкриття неба – літо. Тетяна Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються з хабів у Польщі та ЄС, бо це буде зручніше та значно дешевше.



Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре,

– наголосила гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів".



Водночас, за її словами, також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.



До слова, раніше міський голова Львова Андрій Садовий стверджував, що у 2025 році в Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів. За словами львівського мера, для цього є всі необхідні технічні можливості, однак потрібне політичне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі оптимістичного сценарію, один з аеропортів України вже готовий відновити свою роботу до кінця весни. Мовиться про летовище, що розтошоване у Львові.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова гендиректорки міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицькогоу коментарі "Високому замку".Тетяна Романовська розповіла, що 5 – 7 авіакомпаній готові працювати у Львові впродовж місяця після запуску термінала, як символ міцної солідарності з Україною. Аеропорт може запрацювати у квітні – травні цього року.Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова,– розповіла гендиректорка аеропорту.Вона також наголосила, що чартерні рейси, швидше за все, буде намагатися повернути авіакомпанія Sky Up, адже в них гарна мережа маршрутів у Європі. Компанія готова виконувати ті самі маршрути зі Львова або з іншого українського міста."Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж 3 – 4 днів приїжджають до нас працювати", – зазначила Романовська.Серед інших ймовірних дат відкриття неба – літо. Тетяна Романовська каже, якщо відкриють аеропорт у Львові, туроператори оперативно переорієнтуються з хабів у Польщі та ЄС, бо це буде зручніше та значно дешевше.Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо та, коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре,– наголосила гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів".Водночас, за її словами, також в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.До слова, раніше міський голова Львова Андрій Садовий стверджував, що у 2025 році в Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів. За словами львівського мера, для цього є всі необхідні технічні можливості, однак потрібне політичне рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію