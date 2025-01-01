Волинян попереджають про пориви вітру
Сьогодні, 14:43
Волинські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Волинської області.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вранці та вдень 17 березня, в Луцьку та по області, очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с", - йдеться у .
Рівень небезпечності – І, жовтий
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вранці та вдень 17 березня, в Луцьку та по області, очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с", - йдеться у .
Рівень небезпечності – І, жовтий
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