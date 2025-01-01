Волинян попереджають про пориви вітру

Волинян попереджають про пориви вітру
Волинські синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Волинської області.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вранці та вдень 17 березня, в Луцьку та по області, очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с", - йдеться у .

Рівень небезпечності – І, жовтий

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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