На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО

На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО
На Маневиччині сталася ДТП – на дорозі не розминулися два автомобілі.

Про це повідомляє сайт новин Луцька «Конкурент» з посиланням на повідомлення читачів.

Аварія сталася на трасі між селами Карасин та Нові Черевища Камінь-Каширського району у неділю, 16 березня.

Одна з автівок внаслідок зіткнення злетіла у кювет – в неї пошкоджені колесо, фара, двері, крило. В іншої – відірваний бампер.
На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО
На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО

За інформацією очевидців, у ДТП ніхто не постраждав.
На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь, Маневиччина, ДТП
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