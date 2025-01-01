На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 15:24
На Маневиччині сталася ДТП – на дорозі не розминулися два автомобілі.
Про це повідомляє сайт новин Луцька «Конкурент» з посиланням на повідомлення читачів.
Аварія сталася на трасі між селами Карасин та Нові Черевища Камінь-Каширського району у неділю, 16 березня.
Одна з автівок внаслідок зіткнення злетіла у кювет – в неї пошкоджені колесо, фара, двері, крило. В іншої – відірваний бампер.
За інформацією очевидців, у ДТП ніхто не постраждав.
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Про це повідомляє сайт новин Луцька «Конкурент» з посиланням на повідомлення читачів.
Аварія сталася на трасі між селами Карасин та Нові Черевища Камінь-Каширського району у неділю, 16 березня.
Одна з автівок внаслідок зіткнення злетіла у кювет – в неї пошкоджені колесо, фара, двері, крило. В іншої – відірваний бампер.
За інформацією очевидців, у ДТП ніхто не постраждав.
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