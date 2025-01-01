На волинській трасі зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це повідомляє сайт новин Луцька



Аварія сталася на трасі між селами Карасин та Нові Черевища Камінь-Каширського району у неділю, 16 березня.



Одна з автівок внаслідок зіткнення злетіла у кювет – в неї пошкоджені колесо, фара, двері, крило. В іншої – відірваний бампер.



За інформацією очевидців, у ДТП ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Маневиччині сталася ДТП – на дорозі не розминулися два автомобілі.Про це повідомляє сайт новин Луцька «Конкурент» з посиланням на повідомлення читачів.Аварія сталася на трасі між селами Карасин та Нові Черевища Камінь-Каширського району у неділю, 16 березня.Одна з автівок внаслідок зіткнення злетіла у кювет – в неї пошкоджені колесо, фара, двері, крило. В іншої – відірваний бампер.За інформацією очевидців, у ДТП ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію