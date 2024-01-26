«Хустка добра»: жінкам, які лікуються у волинському онкоцентрі, вручили подарунки

Волонтери громадської організації "Станція добра" зібрали майже півтори сотні подарунків для жінок, які проходять лікування в обласному онкологічному диспансері.Акція "Хустинка добра" відбувається вп’яте, розповіла волонтеркаГроші на фрукти, квіти та хустки допомагають зібрати благодійники, - повідомляє Суспільне.Ініціаторкою акції допомоги пацієнткам стала волонтерка, яка також лікувалась в онкодиспансері."Знаю, як проходить лікування, як важко і подумала, що можна поїхати в онкологію підняти настрій дівчатам. Порадилися та вирішили хустинки, бо після хімії волосся часто вилазить", — говорить жінка.говорить: щороку подарунки збирають для пацієнток диспансеру, які лікуються у стаціонарі, а це — 120-150 жінок.Тетяні Романівні — 66. Жінка приїхала лікуватися в онкоцентр із Каменя-Каширського. Жінка впродовж місяця лежить у гінекологічному відділенні хірургії."Дякуючи ковельським лікарям, які виявили в мене підозру на дану хворобу тут лікують. Все обійшлося добре, слава Богу", — говоритьТетяна Нирко розповідає, що волонтери громадської організації "Станція добра" жінкам, які лікуються у відділенні, принесли подарунки. Було дуже приємно, настрій покращився, каже жінка.Окрім допомоги онкохворим, розповідає, "Станція добра" допомагає переселенцям, багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та захисникам України. У громадській організації на різних напрямках роботи залучені понад 30 волонтерів.