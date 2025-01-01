На Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Трофімюк





Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.



"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Трофімюк Олексій Олександрович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя", - йдеться на сторінці міськради.



Народився Трофімюк Олексій Олександрович 27 червня 1969 року. Загинув Герой за волю і незалежність України 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області.



Про чин поховання воїна-захисника Трофімюка Олексія Олександровича повідомлять згодом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Страшна звістка про втрату воїна-краянина знову сколихнула Волинь.Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради."З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдатЖорстока війна забрала ще одне українське життя", - йдеться на сторінці міськради.Народився Трофімюк Олексій Олександрович 27 червня 1969 року. Загинув Герой за волю і незалежність України 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області.Про чин поховання воїна-захисника Трофімюка Олексія Олександровича повідомлять згодом

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