На Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Трофімюк
Сьогодні, 17:00
Страшна звістка про втрату воїна-краянина знову сколихнула Волинь.
Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.
"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Трофімюк Олексій Олександрович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя", - йдеться на сторінці міськради.
Народився Трофімюк Олексій Олександрович 27 червня 1969 року. Загинув Герой за волю і незалежність України 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області.
Про чин поховання воїна-захисника Трофімюка Олексія Олександровича повідомлять згодом
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Про це повідомили на сторінці Ківерцівської міської ради.
"З сумом повідомляємо, що Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста Ківерці, мужній захисник України – солдат Трофімюк Олексій Олександрович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя", - йдеться на сторінці міськради.
Народився Трофімюк Олексій Олександрович 27 червня 1969 року. Загинув Герой за волю і незалежність України 11 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області.
Про чин поховання воїна-захисника Трофімюка Олексія Олександровича повідомлять згодом
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