У «Волинській Голландії» готуються до нового сезону: коли відбудеться фестиваль





Про це повідомили на сторінці фестивалю.



Як відомо, тюльпанове поле знаходитсья в селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька.



"Усі наші тюльпани, вирощені до весняних свят, продано!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині готуються до традиційного фестивалю тюльпанів "Волинська Голландія".Про це повідомили на сторінці фестивалю.Як відомо, тюльпанове поле знаходитсья в селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька."Усі наші тюльпани, вирощені до весняних свят, продано!

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