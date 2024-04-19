У «Волинській Голландії» готуються до нового сезону: коли відбудеться фестиваль

У «Волинській Голландії» готуються до нового сезону: коли відбудеться фестиваль
На Волині готуються до традиційного фестивалю тюльпанів "Волинська Голландія".

Про це повідомили на сторінці фестивалю.

Як відомо, тюльпанове поле знаходитсья в селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька.

"Усі наші тюльпани, вирощені до весняних свят, продано!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська Голландія, Волинь, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новим начальником Генштабу ЗСУ став морпіх Андрій Гнатов
Сьогодні, 17:28
У «Волинській Голландії» готуються до нового сезону: коли відбудеться фестиваль
Сьогодні, 17:27
На Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Трофімюк
Сьогодні, 17:00
«Хустка добра»: жінкам, які лікуються у волинському онкоцентрі, вручили подарунки
Сьогодні, 16:46
Так не чинять, коли хочуть завершення війни: за тиждень росія випустила по Україні тисячі дронів і КАБів
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Стартував фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО, ВІДЕО Стартував фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО, ВІДЕО
19 квітень, 2024, 21:43
Смаколики та атракціони: що чекає на найменших відвідувачів «Волинської Голландії» Смаколики та атракціони: що чекає на найменших відвідувачів «Волинської Голландії»
17 квітень, 2024, 20:43
Незважаючи на підтоплення поля, фестиваль «Волинська Голландія» відбудеться Незважаючи на підтоплення поля, фестиваль «Волинська Голландія» відбудеться
28 квітень, 2023, 05:28
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили
15 травень, 2022, 17:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Новим начальником Генштабу ЗСУ став морпіх Андрій Гнатов
Сьогодні, 17:28
 0
У «Волинській Голландії» готуються до нового сезону: коли відбудеться фестиваль
Сьогодні, 17:27
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Олексій Трофімюк
Сьогодні, 17:00
 0
«Хустка добра»: жінкам, які лікуються у волинському онкоцентрі, вручили подарунки
Сьогодні, 16:46
 0
Так не чинять, коли хочуть завершення війни: за тиждень росія випустила по Україні тисячі дронів і КАБів
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8