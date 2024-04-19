У «Волинській Голландії» готуються до нового сезону: коли відбудеться фестиваль
Сьогодні, 17:27
На Волині готуються до традиційного фестивалю тюльпанів "Волинська Голландія".
Про це повідомили на сторінці фестивалю.
Як відомо, тюльпанове поле знаходитсья в селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька.
"Усі наші тюльпани, вирощені до весняних свят, продано!
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Про це повідомили на сторінці фестивалю.
Як відомо, тюльпанове поле знаходитсья в селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька.
"Усі наші тюльпани, вирощені до весняних свят, продано!
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