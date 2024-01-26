На Волині представники ліцею та артисти-аматори зібрали гроші і купили кавадрокоптери і EcoFlow воїнів. ФОТО

На Волині представники ліцею та артисти-аматори зібрали гроші і купили кавадрокоптери і EcoFlow воїнів. ФОТО
У громаді на Волині місцеві жителі зібрали кошти та придбали необхідне обладнання для воїнів-захисників.

Про це повідомляють у Старовижівській селищній раді.

За підсумками благодійних акцій на підтримку Збройних сил України, проведених в цьому році, Старогутівський опорний ліцей зібрав 47160 грн. та народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Надвечір’я» - 7000 грн. За дані кошти було придбано зарядну станцію EcoFlow та два квадрокоптери, які передані для потреб Сил оборони.

На Волині представники ліцею та артисти-аматори зібрали гроші і купили кавадрокоптери і EcoFlow воїнів. ФОТО
На Волині представники ліцею та артисти-аматори зібрали гроші і купили кавадрокоптери і EcoFlow воїнів. ФОТО

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, допомога, ЗСУ, благодійність
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