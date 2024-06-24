Новим начальником Генштабу ЗСУ став морпіх Андрій Гнатов

Президент України призначив на посаду начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, - пише "Новинарня".Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, який досі був начальником ГШ, продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.“Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах”, – ідеться в повідомленні.Хто такий Андрій Гнатов45-річний Андрій Вікторович Гнатов – виходець із морської піхоти.У 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ.Із 2016-го по 2018 рік – начальник штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Із 2018-го по 2021 рік – командир 36-ї ОБрМП.Із 2022 року – заступник командувача військ оперативного командування “Південь” Сухопутних військ Збройних сил України. Згодом — командувач ОУВ Одеського напрямку (“Примор’я”).Навесні 2023 року призначений керувати обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ “Хортиця”, з другого місяця з моменту загострення боїв за місто на Донеччині.У першій половині 2024 року був командувачем військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗСУ.Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України у період 24 червня 2024 року – 26 лютого 2025 року. У цей період був також командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” (Донецька, Луганська, Харківські області).Після КОС був призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.Звання бригадного генерала отримав 17 червня 2022 року, генерал-майора – 24 серпня 2024 року.Має орден Богдана Хмельницького III ст. (2020) та Хрест бойових заслуг (27 липня 2022).У травні 2024 року фейковим рішення суду Російської Федерації Гнатов був “заочно засуджений” до 28 років позбавлення волі нібито за “воєнні злочини проти мирного населення”.Нагадаємо, Анатолій Баргилевич, який вважається близьким соратником генерала Сирського, очолив Генеральний штаб 9 березня 2024 року – наступного дня після того, як президент Зеленський змістив Валерія Залужного та призначив головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.До Баргилевича начальником ГШ був Сергій Шаптала, соратник генерала Валерія Залужного.