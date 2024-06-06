Волинська письменниця долучилася до «книжкової мобілізації»

Волинська письменниця долучилася до «книжкової мобілізації»
Волинська письменниця та журналістка Ольга Ляснюк долучилася до проєкту 100 ОМБр «Книжкова мобілізація».

Про це повідомили у 100 ОМБр.

"Наступною героїнею, котра радо зголосилася підсилити літературний фронт, стала волинська письменниця та журналістка Ольга Ляснюк.
На «службу» до «Сталевої Сотки» авторка передала свою прозову книгу, яка має назву <без іронії>. Збірка вдало доповнила наш книжковий стрій з трилерами та творами для дітей (і не тільки)", - йдеться у дописі на сторінці бригади.

У своїй прозі авторка відправляє читача у подорож, передаючи те, що заховане у підсвідомості. Це поєднання власних переживань, сумнівів та страхів…

Нагадаємо, 100 окрема механізована бригада оголосила про «книжкову мобілізацію». До ініціативи долучився відомив український письменник і сценарист Андрій Коктюха.

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Теги: 100 ОМБр, культура, література, книжкова мобілізація, Ольга Ляснюк
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