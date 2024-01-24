Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 березня

Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 березня
Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися.

У другій половині дня опадів не очікується, - повідомляє Sinoptik.

В обласному центрі Волині у цей день буде прохолодно. Зранку температура повітря становитиме 0- -1 градус за Цельсієм, вдень температура трішки підніметься до 1-2 градусів, а ввечері опуститься до 1-3° морозу.


Народний прогноз погоди: З цього дня з теплих країв прилітають граки: "Грак на горі – так і весна у дворі". Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає – сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить, погода скоро зіпсується (скоріш за все буде дощ).

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Теги: Волинь, погода, мороз
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