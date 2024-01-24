Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 березня

Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці піде сніг, який до полудня повинен закінчитися.У другій половині дня опадів не очікується, - повідомляє Sinoptik.В обласному центрі Волині у цей день буде прохолодно. Зранку температура повітря становитиме 0- -1 градус за Цельсієм, вдень температура трішки підніметься до 1-2 градусів, а ввечері опуститься до 1-3° морозу.З цього дня з теплих країв прилітають граки: "Грак на горі – так і весна у дворі". Якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде. Коли грак з землі хворостину підіймає – сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить, погода скоро зіпсується (скоріш за все буде дощ).