Волинянин заплатить понад 40 тисяч штрафу за їзду без водійського посвідчення

Волинянин заплатить понад 40 тисяч штрафу за їзду без водійського посвідчення
Маневицький районний суд розглянув адміністративну справу щодо жителя селища Маневичі, якого вдруге за рік спіймали за кермом без водійського посвідчення.

Про це йдеться у постанові суду від 13 березня 2025 року, - повідомляє газета "Нова доба".

Згідно з матеріалами справи, 13 лютого 2025 року близько 20:15 на вулиці Луцькій у Маневичах чоловік керував автомобілем Peugeot 207, не маючи відповідної категорії водійського посвідчення. Поліція зафіксувала порушення та склала адміністративний протокол за ч. 5 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд встановив, що протягом року водій уже притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення, проте належних висновків не зробив.

Під час судового засідання порушник визнав свою вину, що підтвердили й надані докази: протокол, рапорт поліцейського та відеозапис із місця події.

Враховуючи повторність порушення та відсутність водійського посвідчення, суддя ухвалив рішення накласти на чоловіка штраф у розмірі 40800 гривень без позбавлення права керування транспортними засобами та без оплатного вилучення транспортного засобу, оскільки автомобіль належить іншій особі.

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Теги: Волинь, суд, штраф
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