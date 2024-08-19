На Волині поблизу блокпоста поліції сталася ДТП: що відомо





Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає



Як нам повідомили очевидці ДТП, зіткнулися два легковики, які зазнали серйозних пошкоджень. На місце пригоди прибули дві швидкі, які надають допомогу потерпілим, а також працює поліція.



За словами свідків ДТП, від автопригоди постраждали дві фури.



Деталі уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах поблизу блокпоста поліції сталася серйозна ДТП.Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає "Конкурент" Як нам повідомили очевидці ДТП, зіткнулися два легковики, які зазнали серйозних пошкоджень. На місце пригоди прибули дві швидкі, які надають допомогу потерпілим, а також працює поліція.За словами свідків ДТП, від автопригоди постраждали дві фури.Деталі уточнюються.

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