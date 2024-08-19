На Волині поблизу блокпоста поліції сталася ДТП: що відомо
Сьогодні, 20:38
У Маневичах поблизу блокпоста поліції сталася серйозна ДТП.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає "Конкурент".
Як нам повідомили очевидці ДТП, зіткнулися два легковики, які зазнали серйозних пошкоджень. На місце пригоди прибули дві швидкі, які надають допомогу потерпілим, а також працює поліція.
За словами свідків ДТП, від автопригоди постраждали дві фури.
Деталі уточнюються.
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Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає "Конкурент".
Як нам повідомили очевидці ДТП, зіткнулися два легковики, які зазнали серйозних пошкоджень. На місце пригоди прибули дві швидкі, які надають допомогу потерпілим, а також працює поліція.
За словами свідків ДТП, від автопригоди постраждали дві фури.
Деталі уточнюються.
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