На Волині поблизу блокпоста поліції сталася ДТП: що відомо

На Волині поблизу блокпоста поліції сталася ДТП: що відомо
У Маневичах поблизу блокпоста поліції сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає "Конкурент".

Як нам повідомили очевидці ДТП, зіткнулися два легковики, які зазнали серйозних пошкоджень. На місце пригоди прибули дві швидкі, які надають допомогу потерпілим, а також працює поліція.

За словами свідків ДТП, від автопригоди постраждали дві фури.

Деталі уточнюються.

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Теги: ДТП, Маневичі
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