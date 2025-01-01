Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало

Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало
Від початку ціни на напої і їжу на споживчих ринках області загалом зросли на 2%, за останній місяць — на 1,1%.

Такі дані оприлюднили в обласному центрі статистики, передає Суспільне.

Найбільше в області подорожчали яйця (+ 5,4%), соняшникова олія (+ 4,6%) та рис. Також на споживчих ринках зафіксували підвищення цін на продукти переробки зернових (+ 1,1%), сметану, фрукти (+ 2,5%), сири (+ 1,6%), м'ясо птиці, макаронні вироби (+ 0,5%), безалкогольні напої (+0,5%).

Водночас, говорять в управлінні статистики, за останній місяць в області відмітили незначний спад вартості цукру, яловичини та телятини, сала і овочів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ціни, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало
Сьогодні, 22:12
Перед Великоднем у Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
Сьогодні, 21:15
На Волині поблизу блокпоста поліції сталася ДТП: що відомо
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 березня
Сьогодні, 20:00
Волинянин заплатить понад 40 тисяч штрафу за їзду без водійського посвідчення
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
У лютому на Волині знизилися ціни на одяг та взуття У лютому на Волині знизилися ціни на одяг та взуття
14 березень, 22:43
Скільки коштує березовий сік на Волині Скільки коштує березовий сік на Волині
14 березень, 21:45
На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись На Волині почали перевіряти ціни в аптеках. Куди скаржитись
14 березень, 14:42
Волинь – лідер за темпами здорожчання квартир Волинь – лідер за темпами здорожчання квартир
05 березень, 22:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало
Сьогодні, 22:12
 0
Перед Великоднем у Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
Сьогодні, 21:15
 0
На Волині поблизу блокпоста поліції сталася ДТП: що відомо
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у Луцьку у понеділок, 17 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин заплатить понад 40 тисяч штрафу за їзду без водійського посвідчення
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8