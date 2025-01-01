Від початку року ціни на Волині зросли на 2%: що найбільше здорожчало





Такі дані оприлюднили в обласному центрі статистики, передає



Найбільше в області подорожчали яйця (+ 5,4%), соняшникова олія (+ 4,6%) та рис. Також на споживчих ринках зафіксували підвищення цін на продукти переробки зернових (+ 1,1%), сметану, фрукти (+ 2,5%), сири (+ 1,6%), м'ясо птиці, макаронні вироби (+ 0,5%), безалкогольні напої (+0,5%).



Водночас, говорять в управлінні статистики, за останній місяць в області відмітили незначний спад вартості цукру, яловичини та телятини, сала і овочів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку ціни на напої і їжу на споживчих ринках області загалом зросли на 2%, за останній місяць — на 1,1%.Такі дані оприлюднили в обласному центрі статистики, передає Суспільне Найбільше в області подорожчали яйця (+ 5,4%), соняшникова олія (+ 4,6%) та рис. Також на споживчих ринках зафіксували підвищення цін на продукти переробки зернових (+ 1,1%), сметану, фрукти (+ 2,5%), сири (+ 1,6%), м'ясо птиці, макаронні вироби (+ 0,5%), безалкогольні напої (+0,5%).Водночас, говорять в управлінні статистики, за останній місяць в області відмітили незначний спад вартості цукру, яловичини та телятини, сала і овочів.

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