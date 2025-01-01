У Луцьку вшанували пам'ять жертв авіаудару по драмтеатру в Маріуполі

У Луцьку вшанували пам'ять жертв авіаудару по драмтеатру в Маріуполі
До третьої річниці пам'яті жертв російського авіаудару по драматичному театрі у Маріуполі біля Волинського академічного обласного театру ляльок відбулася мирна акція.

Перед будівлею театру на вулиці Кривий Вал 16 березня з'явився напис "ДІТИ", повідомили на сторінці театру.

Також загиблих у Маріуполі 16 березня 2022 року вшанували актори і працівники Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, росіяни 16 березня 2022 року знищили маріупольський Драмтеатр, де ховалися сотні людей і де видимими з неба літерами було написано "ДЕТИ".

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Теги: акці, Луцьк
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