У Луцьку вшанували пам'ять жертв авіаудару по драмтеатру в Маріуполі
16 березень, 23:19
До третьої річниці пам'яті жертв російського авіаудару по драматичному театрі у Маріуполі біля Волинського академічного обласного театру ляльок відбулася мирна акція.
Перед будівлею театру на вулиці Кривий Вал 16 березня з'явився напис "ДІТИ", повідомили на сторінці театру.
Також загиблих у Маріуполі 16 березня 2022 року вшанували актори і працівники Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, росіяни 16 березня 2022 року знищили маріупольський Драмтеатр, де ховалися сотні людей і де видимими з неба літерами було написано "ДЕТИ".
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Перед будівлею театру на вулиці Кривий Вал 16 березня з'явився напис "ДІТИ", повідомили на сторінці театру.
Також загиблих у Маріуполі 16 березня 2022 року вшанували актори і працівники Волинського академічного українського облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, росіяни 16 березня 2022 року знищили маріупольський Драмтеатр, де ховалися сотні людей і де видимими з неба літерами було написано "ДЕТИ".
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