Прогноз магнітних бур на 17-18 березня: якою буде сонячна активність

Прогноз магнітних бур на 17-18 березня: якою буде сонячна активність
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-18 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

17 березня

У понеділок, 17 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

18 березня

У вівторок, 18 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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