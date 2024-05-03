Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Сибіги

Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Сибіги
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Таку інформацію «Главкому» надав начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошківський у відповіді на запит.

35-річний військовий, співак, а в минулому телеведучий Миколай Сєрга числиться радником міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга – саме так його знає більшість українців – у перші дні вторгнення вступив до лав ЗСУ. Там започаткував проєкт «Культурний десант», який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів.

У серпні 2022 року президент відзначив Сєргу орденом «За мужність» III ступеню.

У мирний час Коля Сєрга знімався ведучим у телепроєкті «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa.


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Теги: Коля Срга, нова посада, МЗС
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