Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Сибіги

Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.



Таку інформацію Віталій Мошківський у відповіді на запит.



35-річний військовий, співак, а в минулому телеведучий Миколай Сєрга числиться радником міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга – саме так його знає більшість українців – у перші дні вторгнення вступив до лав ЗСУ. Там започаткував проєкт «Культурний десант», який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів.



У серпні 2022 року президент відзначив Сєргу орденом «За мужність» III ступеню.



У мирний час Коля Сєрга знімався ведучим у телепроєкті «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Українимає двох позаштатних радників:таТаку інформацію «Главкому» надав начальник управління кадрового менеджменту МЗСу відповіді на запит.35-річний військовий, співак, а в минулому телеведучий Миколай Сєрга числиться радником міністра закордонних справ з 7 грудня 2024 року. Коля Сєрга – саме так його знає більшість українців – у перші дні вторгнення вступив до лав ЗСУ. Там започаткував проєкт «Культурний десант», який обʼєднав інших артистів, музикантів, поетів, композиторів.У серпні 2022 року президент відзначив Сєргу орденом «За мужність» III ступеню.У мирний час Коля Сєрга знімався ведучим у телепроєкті «Орел і решка», виступав резидентом Comedy Club Odessa.

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