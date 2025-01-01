Курс валют на 17 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 17 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 17 березня. Долар втратив 2 коп., євро злетів на 22 коп., а злотий – на 18 коп.

Про НБУ повідомив на своєму сайті.

Курс долара
1 долар США – 41,50 (-2 коп.)

Курс євро
1 євро – 45,22 (+22 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,84 (+18 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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