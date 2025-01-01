Біля корпусів ВНУ встановили лавочки із сонячними панелями





Про це пише



Близько місяця тому 12 лавок встановили поблизу корпусів за адресою Винниченка, 30. Там можна заряджати гаджети, оскільки вуличні меблі обладнані сонячними панелями та акумуляторами. На кожній лавці є 4 USB-виходи.



Відкриті торги про закупівлю оголосили у жовтні минулого року, повідомив у коментарі misto.media в. о. ректора ВНУ Анатолій Цьось.



Переможцем тендеру стало ТзОВ «Спеціалізовані Енергетичні Технології». На лавки університет витратив 462 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Локацію для відпочинку та підзарядки пристроїв створили біля корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки.Про це пише misto.media Близько місяця тому 12 лавок встановили поблизу корпусів за адресою Винниченка, 30. Там можна заряджати гаджети, оскільки вуличні меблі обладнані сонячними панелями та акумуляторами. На кожній лавці є 4 USB-виходи.Відкриті торги про закупівлю оголосили у жовтні минулого року, повідомив у коментарі misto.media в. о. ректора ВНУПереможцем тендеру стало ТзОВ «Спеціалізовані Енергетичні Технології». На лавки університет витратив 462 тис. грн.

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