Три роки пам'яті: волинські театрали вшанували загиблих від російського удару по драмтеатру в Маріуполі
Сьогодні, 09:00
Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, студенти-актори Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського та учасники «Театральної студії» приєдналися до мирної ініціативи, яка покликана нагадати світовій спільноті про воєнні злочини проти українського народу.
Про це повідомили на сторінці театру.
«16 березня – третя річниця трагедії авіаудару у Маріуполі. Один із найжахливіших злочинів проти людяності, скоєних росіянами – прицільне знищення переповненої жінками та дітьми театральної будівлі. Дякуємо усім за єдність та підтримку, бо тільки це нас робить ще сильнішими», – йдеться у дописі.
16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.
«Діти - слово, яке навіть в умовах війни мала залишатися священним. Слово, яке було видно з супутників, його написали на асфальті люди, що переховувались у підвалі будівлі від російських ракет. Трагедія, якої ми не забудемо і не пробачимо», – наголосили у щемливому відео волинські театрали.
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Про це повідомили на сторінці театру.
«16 березня – третя річниця трагедії авіаудару у Маріуполі. Один із найжахливіших злочинів проти людяності, скоєних росіянами – прицільне знищення переповненої жінками та дітьми театральної будівлі. Дякуємо усім за єдність та підтримку, бо тільки це нас робить ще сильнішими», – йдеться у дописі.
16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.
«Діти - слово, яке навіть в умовах війни мала залишатися священним. Слово, яке було видно з супутників, його написали на асфальті люди, що переховувались у підвалі будівлі від російських ракет. Трагедія, якої ми не забудемо і не пробачимо», – наголосили у щемливому відео волинські театрали.
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