Три роки пам'яті: волинські театрали вшанували загиблих від російського удару по драмтеатру в Маріуполі





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«16 березня – третя річниця трагедії авіаудару у Маріуполі. Один із найжахливіших злочинів проти людяності, скоєних росіянами – прицільне знищення переповненої жінками та дітьми театральної будівлі. Дякуємо усім за єдність та підтримку, бо тільки це нас робить ще сильнішими», – йдеться у дописі.



16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.



«Діти - слово, яке навіть в умовах війни мала залишатися священним. Слово, яке було видно з супутників, його написали на асфальті люди, що переховувались у підвалі будівлі від російських ракет. Трагедія, якої ми не забудемо і не пробачимо», – наголосили у щемливому відео волинські театрали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, студенти-актори Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського та учасники «Театральної студії» приєдналися до мирної ініціативи, яка покликана нагадати світовій спільноті про воєнні злочини проти українського народу.Про це повідомили на сторінці театру.«16 березня – третя річниця трагедії авіаудару у Маріуполі. Один із найжахливіших злочинів проти людяності, скоєних росіянами – прицільне знищення переповненої жінками та дітьми театральної будівлі. Дякуємо усім за єдність та підтримку, бо тільки це нас робить ще сильнішими», – йдеться у дописі.16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі, незважаючи на великий напис білими літерами перед театром:«ДІТИ». Унаслідок удару багато людей опинилися під завалами. Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.«Діти - слово, яке навіть в умовах війни мала залишатися священним. Слово, яке було видно з супутників, його написали на асфальті люди, що переховувались у підвалі будівлі від російських ракет. Трагедія, якої ми не забудемо і не пробачимо», – наголосили у щемливому відео волинські театрали.

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